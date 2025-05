Vicky Lauriola, ex participante del popular reality Cuestión de Peso, denunció públicamente por violencia de género a su ex pareja, Hernán Santiago, conocido como “Chiquinho”.

La denuncia fue realizada en vivo este jueves en el programa El ejército de la mañana de Bondi, y se suma a un estremecedor relato que ella ya había compartido en sus redes sociales.

Según relató, el episodio ocurrió después de una salida al cine, cuando Santiago reaccionó con celos y la agredió físicamente dentro de su camioneta. “Me temblaba el cuerpo, sentí que no me podía defender. Hoy me lo reprocho”, confesó Vicky visiblemente conmovida. A pesar de que él intentó disculparse, el daño emocional ya estaba hecho.

APOYO INSTITUCIONAL Y UNA RESTRICCIÓN PERIMETRAL

Lauriola contó que recibió apoyo inmediato del municipio de Tigre, donde vive, y fue contenida por un equipo de abogados, psicólogos y asistentes sociales.

También agradeció el acompañamiento de sus compañeros de Cuestión de Peso, quienes se comunicaron con ella tras conocerse la noticia.“Tengo miedo, pero sigo”, dijo, dejando en claro su determinación para seguir adelante a pesar del trauma.

Actualmente, Hernán Santiago enfrenta una denuncia formal y una orden de restricción perimetral que le impide acercarse a su ex pareja. Este caso vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia en figuras públicas surgidas de realities televisivos, y cómo sus conflictos personales trascienden las pantallas.