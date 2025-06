A doce años de recibir su alta en Cuestión de peso, Cristian Fredes fue rescatado. Un equipo de bomberos, médicos y especialistas de la clínica del programa de eltrece acudieron a su casa y lo trasladaron a una clínica especializada ya que el joven de 40 años pesa más de 300 kilos.

“Fue un operativo muy grande donde participaron las fuerzas de seguridad, bomberos, gente de la clínica y Sergio Verón”, mencionó Mario Massaccesi, el conductor de Cuestión de peso en las últimas horas, con respecto a lo ocurrido con Cristian Fredes, un exparticipante del programa.

Tras ser derivado a la clínica, Juan Etchegoyen pudo contactarse con el joven y le preguntó cómo se encuentra actualmente. A través de su programa “Mitre Live”, el conductor contó detalles de la conversación que tuvieron y le envió un fuerte abrazo al exparticipante de Cuestión de peso.

Cristian Fredes, el ex participante de Cuestión de Peso, habló tras ser rescatado de su casa

En “Mitre Live”, Juan Etchegoyen contó que se puso en contacto con Cristian Fredes, el exparticipante de Cuestión de peso que fue rescatado el pasado lunes por un equipo de bomberos quienes lograron trasladarlo a una clínica.

“Hoy intercambié algunos mensajes con el ex integrante del ciclo de eltrece”, comenzó diciendo. “La está pasando mal Cristian, hablé con él y me dijo que obviamente continúa internado todavía”, reveló el periodista.

“En su momento él había comentado que Cuestión de Peso le había dado la espalda y ahora vimos que el programa lo ha bancado. Tuvo palabras muy lindas el gran Sergio Verón”, agregó el conductor de “Mitre Live” en su programa.

“Lo que me dice Cristian es lo siguiente: Acá estoy internado, estoy cayendo que estoy internado. Sigo en juicio con la obra social después de haber presentado un recurso de amparo en el 2022″, leyó Juan Etchegoyen.

“Le pregunté cómo estaba anímicamente, si preocupado o tranquilo y hasta ahora no me respondió y tampoco quise molestarlo más porque me contestó eso y hay que respetar este difícil momento pero pude hablar con él para llevar tranquilidad”, sumó el periodista que cerró enviándole un fuerte abrazo.