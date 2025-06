Fue un momento de enorme tensión y preocupación la que se vivió en el piso de Cuestión de Peso luego de ver las imágenes de Cristian Fredes, el exparticipante que estuvo en el programa más de 10 años atrás y que ahora debió ser rescatado por bomberos.

El exconcursante tenía 26 años y pesaba 210 kilos cuando el público lo pudo conocer en 2012 y fue en el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece que mostraron imágenes de aquella época con la palabra del joven.

Minutos más tarde, Sergio Verón no pudo evitar conmoverse al hablar de la drámatica escena que se vio al aire donde se puede observar a varias personas sacando a Cristian en una camilla para trasladarlo a la clínica.

“Cristian ya está en la clínica. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida por nosotros, que conocemos de hace muchos años”, aseguró el preparador físico.

Y cerró, muy sensibilizado: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Cristian hoy está por arriba de los 300 kilos. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte”.

CUESTIÓN DE PESO: MICA BAJÓ 15 KILOS Y ASÍ FUE LA FIESTA QUE LE PREPARARON PARA CELEBRAR CON SUS COMPAÑEROS

Fue un día muy especial el que vivió Micaela en Cuestión de Peso luego de ponerse un vestido por primera vez para festejar con sus compañeros los primeros 15 kilos bajados, a tres meses de haber comenzado el tratamiento.

“Es la primera vez con un vestido así”, comenzó diciendo la joven, quien lució un hermoso outfit en el tono plateado, con brillos, tajo y escote, que acompañó con zapatos.

“Me siento muy bien, muy segura. Es raro verme con vestido, pero me siento muy cómoda”, agregó Mica. Y cerró, a flor de piel: “Todavía estoy en shock, me siento hermosa. La Micaela de antes no se hubiese esforzado ni por bajar 5 kilos y, para mí, esto es un logro más”.