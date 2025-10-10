A cuatro meses de aquel rescate extremo que paralizó a todos los televidentes, Cristian Fredes volvió a aparecer públicamente y conmovió con su testimonio en Cuestión de Peso. El joven de Merlo, que llegó a pesar más de 300 kilos, hoy vive una nueva etapa llena de cambios, logros y esperanza.

“Hoy mi vida cambió radicalmente. Estoy feliz, contento, tengo ganas de hacer cosas. No puedo creer que ya disfruto salir a caminar y no estar en la cama como antes”, dijo con una sonrisa plasmada en rostro.

Además, Fredes recordó el dramático momento del rescate: “Escuchaba los mazazos contra la pared y sentía que mi vida se venía abajo. Pensé que no iba a poder volver a estar bien nunca más”.

Foto: Captura (eltrece)

“Viví una vida en blanco y negro y hoy la tengo a color. Me levanto, me higienizo solo, me corto el pelo, me perfumo. Antes ni me quería mirar al espejo”, confesó emocionado.

El cambio no es solo físico: Cristian bajó 77 kilos, volvió a subir escaleras después de cinco años y retomó una de las cosas que más ama: manejar su auto: “No pensé volver a manejar nunca más. Esto es mi nueva vida”, remarcó, movilizado.

Con el apoyo de su familia, los médicos y el equipo del programa, Cristian se ilusiona con seguir adelante: “Nunca más quiero volver a como estaba. Estaba encerrado en mi pieza y en mis sentimientos, y hoy me estoy abriendo a conocer otra vez la felicidad”, cerró, a flor de piel.

CRISTIAN FREDES DE CUESTIÓN DE PESO TUVO QUE SER RESCATADO POR BOMBEROS: PESA MÁS DE 300 KILOS

Fue un momento de enorme tensión y preocupación la que se vivió en el piso de Cuestión de Peso (en junio de 2025) luego de ver las imágenes de Cristian Fredes, el exparticipante que estuvo en el programa más de 10 años atrás y que ahora debió ser rescatado por bomberos.

El exconcursante tenía 26 años y pesaba 210 kilos cuando el público lo pudo conocer en 2012 y fue en el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece que mostraron imágenes de aquella época con la palabra del joven.

Minutos más tarde, Sergio Verón no pudo evitar conmoverse al hablar de la drámatica escena que se vio al aire donde se puede observar a varias personas sacando a Cristian en una camilla para trasladarlo a la clínica.

Foto: Captura (eltrece)

“Cristian ya está en la clínica. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida por nosotros, que conocemos de hace muchos años”, aseguró el preparador físico.

Y cerró, muy sensibilizado: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Cristian hoy está por arriba de los 300 kilos. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte”.