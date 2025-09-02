El amor nació en la televisión y ahora se consolidó fuera de las cámaras. Marianella, participante de Cuestión de peso, confirmó su relación con Chris Fredes, otro de los integrantes del reality que sigue la transformación de sus participantes en plena lucha por una vida más saludable.

A través de sus redes sociales, Marianela compartió varias imágenes que dejaron en claro el buen momento personal que atraviesa.

Marianela de Cuestión de Peso confirmó su romance con otro participante del reality . Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE AMOR DE LA PAREJA

En las fotos se los ve paseando, comiendo juntos y disfrutando de la vida en pareja, acompañadas de una tierna dedicatoria: “Me hacés tan bien, Fredes”.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y cariño de seguidores del programa, quienes celebraron la noticia y destacaron la química entre ambos concursantes.