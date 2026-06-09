A un año del rescate extremo que marcó un antes y un después en su vida, Cristian Fredes regresó a Cuestión de Peso para compartir los avances de un proceso que parecía imposible y que hoy se convirtió en un verdadero ejemplo de superación.

En medio de una jornada cargada de emoción, el participante se subió a la balanza y recibió una noticia que desató los aplausos de todos los presentes: “Cristian, primero te digo cuánto bajaste, que es más de lo que pesás. 134 kilos 77.300 gramos bajados hasta ahora”, le informaron en el ciclo de eltrece. Acto seguido, revelaron su peso actual: 133 kilos.

La cifra generó una ovación en el estudio, especialmente al recordar que hace apenas un año había sido protagonista de un impactante rescate cuando se encontraba postrado en una cama y con casi 270 kilos: “Bajaste más de lo que pesás. O sea, pasaste tu propia media”, le remarcaron, mientras él escuchaba visiblemente emocionado.

Foto: Captura (eltrece)

“Veo eso y parece una película, como que yo no soy ese que está ahí. No me reconozco. Es como si le hubiera pasado a otro”, cerró Fredes al ver las imágenes de su antigua vida. Además, desde la clínica anunciaron que el nuevo objetivo del joven es bajar alrededor de 10 kilos más.

Foto: Captura (eltrece)

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EL LLANTO DE PAULA EN CUESTIÓN DE PESO EN VIVO: “SI NO LLEGABA ACÁ, ME PODRÍA HABER MUERTO EN UN PAR DE AÑOS”

Uno de los momentos más conmovedores de Cuestión de Peso se vivió cuando Paula recibió los resultados de sus análisis de sangre y tomó conciencia del impacto que su estado de salud tenía sobre su expectativa de vida.

Visiblemente movilizada, la participante escuchó atentamente las explicaciones del equipo médico y del conductor, hasta que la emoción terminó por desbordarla frente a las cámaras: “¿Qué hubiese sido de mí si no llegaba acá?”, atinó a decir,

“Me podría haber muerto en un par de años, quizás”, agregó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Foto: Captura (eltrece)

La participante confesó que nunca había dimensionado la gravedad de la situación hasta tener los estudios delante de sus ojos: “Veo los números y no lo puedo creer“, expresó. Y cerró, a flor de piel: ”Es todo silencioso aparte. Esto es no sentir nada hasta que ves los números”.