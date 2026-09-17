En medio de la cuenta regresiva para que llegue el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la esperada celebración. En medio de las versiones que durante los últimos meses hablaron de un supuesto distanciamiento entre la cantante y Emilia Mernes, Pilar Smith sorprendió con su información en LAM.

“Dejame decirte que están invitados al casamiento de Tini y Rodrigo de Paul Emilia Mernes y Duki”, anunció Pilar durante el programa de América.

Según explicó la panelista, la información llegó de personas cercanas a Stoessel: “Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va y que va Emilia con Duki”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muy enamorados (Foto: Instagram @tinistoessel)

La versión llamó especialmente la atención porque durante los últimos meses circularon distintas versiones sobre un supuesto enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Pilar Smith sostuvo que la presencia de Emilia en el casamiento sería una señal de que las artistas habrían dejado atrás sus diferencias: “Ellas hablaron y se pidieron disculpas”, aseguró.

Además, la panelista aportó otro dato relacionado con las redes sociales: “Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda”, añadió. Y cerró: “Está todo arreglado”.

Emilia y Duki. Fotos: Instagram emiliamernes

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LA FUERTE REVELACIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE TINI STOESSEL: QUÉ HACÍA ANTES DE REUNIRSE CON SUS PADRES

El conflicto que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de las versiones y cuestionamientos sobre el manejo de la carrera y el dinero de la cantante, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda un llamativo detalle que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Majo Martino reveló qué piensan los padres de Tini sobre Rodrigo De Paul y su manera de manejar el dinero: “Lo que me dicen es que los padres piensan que Rodrigo tiene un manejo del dinero que Tini no tenía. Un manejo libre y con muchos gastos”, explicó.

Tras escucharla, Yanina intervino: “Rodrigo es un tipo que gana fortuna y vive como quiere. Compra su casa, compra su auto y se toma un avión. Tini es una chica que ha ganado cuatro veces más que Rodrigo y no tiene plata para ir al kiosco”, lanzó.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero lo más fuerte llegó después, cuando Yanina contó qué hacía Tini cada vez que tenía que mantener una reunión con sus papás: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”, aseguró Yanina, sorprendiendo a sus compañeros.

Yanina Latorre: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”.

Y explicó el motivo por el que, según su versión, Tini habría tomado esa decisión: “Ella quería que ese testigo, que podía ser el hermano, una amiga o un familiar, sea parte de la reunión para que también escuchen lo que decían los padres”, detalló. Y cerró, contundente: “Porque ella sentía que después, con la culpa, le iban a dar vuelta el discurso”.