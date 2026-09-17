Lali Espósito llegó a España para participar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentará Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la competencia oficial del prestigioso certamen. Sin embargo, antes de cualquier actividad relacionada con el film, la actriz y cantante llamó la atención por un particular detalle de su look.

En su llegada a la ciudad vasca, Lali eligió una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, escrita en letras negras y con la tipografía de la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina después de su triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026. La prenda quedó completamente visible debajo de un blazer negro oversize.

Lali Espósito (Foto: captura de video de Instagram @lalielsalvador)

La elección rápidamente generó repercusión y las imágenes de la artista comenzaron a circular en redes sociales. Lali, además, posó para los fotógrafos, firmó autógrafos y se sacó fotos con algunos de los fanáticos que la esperaban durante su llegada al festival.

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EL MENSAJE DE LALI QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN EN ESPAÑA

La frase de la remera remite al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y cobró especial visibilidad durante el Mundial 2026. Luego de que Argentina eliminara a Inglaterra en las semifinales, integrantes de la Selección desplegaron una bandera con la misma consigna durante los festejos, una imagen que rápidamente se difundió.

La elección de Lali también tiene un antecedente reciente: la cantante había compartido en sus redes sociales aquella imagen de los jugadores argentinos con la bandera después del partido. En San Sebastián, volvió a utilizar la misma frase, esta vez en una remera que llevó durante su llegada al festival.

Lali Espósito (Foto: captura de video de Instagram @lalielsalvador)

Además del mensaje que eligió para su llegada, Lali se encuentra en San Sebastián para presentar Glaxo, adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. La película cuenta con un elenco integrado también por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh, y tendrá su presentación en el festival el 20 de septiembre.

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