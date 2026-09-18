La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suma un nuevo capítulo. En medio de los detalles que comenzaron a conocerse sobre la celebración que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, Yanina Latorre reveló quién será la persona encargada de oficiar la unión de la pareja.

Según contó la conductora en Sálvese Quien Pueda, se trata de alguien muy cercano a Rodrigo y con un vínculo especial con ambos: “Los casa una persona muy especial en el vínculo de ellos: Guido, el hermano de Rodrigo De Paul”, reveló Yanina durante su programa.

Y explicó por qué la elección tiene un significado particular para el futbolista: “Guido es una persona muy especial en la vida de Rodrigo. Son muy unidos”.

Foto: Captura (América)

De esta manera, el hermano de De Paul tendrá un papel central en la celebración que la pareja prepara para cerrar el año: “No es un casamiento legal. Tini y De Paul, el 19 de diciembre, van a hacer una unión, van a coronar y van a festejar el amor que se tienen. Están siendo muy felices y están muy unidos”, explicó la conductora.

Según su versión, el evento tendrá una duración de cuatro días y estará inspirado en la historia de amor de la pareja: “El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron, se basaron en su historia de amor”, detalló.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Y cerró un dato muy particular sobre la puesta: “Hay determinados actores y películas que a ellos los representa como pareja. Toda la fiesta, en tres películas”.

Así, mientras continúan trascendiendo detalles de la celebración de Tini y De Paul, ahora se conoció quién será una de las figuras centrales de ese momento: Guido De Paul, el hermano del futbolista y una persona muy cercana a él.

Yanina Latorre: “Los casa una persona muy especial en el vínculo de ellos: Guido, el hermano de Rodrigo De Paul”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FUERTE REVELACIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE TINI STOESSEL: QUÉ HACÍA ANTES DE REUNIRSE CON SUS PADRES

El conflicto que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de las versiones y cuestionamientos sobre el manejo de la carrera y el dinero de la cantante, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda un llamativo detalle que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Majo Martino reveló qué piensan los padres de Tini sobre Rodrigo De Paul y su manera de manejar el dinero: “Lo que me dicen es que los padres piensan que Rodrigo tiene un manejo del dinero que Tini no tenía. Un manejo libre y con muchos gastos”, explicó.

Tras escucharla, Yanina intervino: “Rodrigo es un tipo que gana fortuna y vive como quiere. Compra su casa, compra su auto y se toma un avión. Tini es una chica que ha ganado cuatro veces más que Rodrigo y no tiene plata para ir al kiosco”, lanzó.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero lo más fuerte llegó después, cuando Yanina contó qué hacía Tini cada vez que tenía que mantener una reunión con sus papás: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”, aseguró Yanina, sorprendiendo a sus compañeros.

Yanina Latorre: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”.

Y explicó el motivo por el que, según su versión, Tini habría tomado esa decisión: “Ella quería que ese testigo, que podía ser el hermano, una amiga o un familiar, sea parte de la reunión para que también escuchen lo que decían los padres”, detalló. Y cerró, contundente: “Porque ella sentía que después, con la culpa, le iban a dar vuelta el discurso”.