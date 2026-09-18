En medio de la feroz interna que sacude a la familia Stoessel tras el pedido de auditoría patrimonial impulsado por Tini, Moria Casán lanzó una bomba informativa en La Mañana con Moria.

La conductora reveló en vivo un dramático episodio que involucra directamente al entorno más cercano de la cantante. “Francisco, el hermano de Tini Stoessel, ha recibido tres amenazas de muerte”, aseguró la One al aire.

Moria Casán reveló que el hermano de Tini Stoessel recibió tres amenazas de muerte (eltrece)

El fuerte descargo de Moria Casán en apoyo a los Stoessel

Lejos de esquivar el tema, Moria tomó postura e hizo un ferviente descargo en defensa de la familia de la artista, remarcando el difícil momento que atraviesan mientras se investigan los números del patrimonio.

“Hay una familia que está peleando por su hija, por su honestidad, por sus valores. Es todo muy duro y están puestos como los malos de la película. Ahora, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Lo tratan como mafiosos”, expresó indignada la diva.

Ante la gravedad de la noticia, el panelista Gustavo Méndez intervino para indagar sobre la procedencia de los mensajes intimidatorios: “¿Quiénes amenazan? ¿Fanáticos o alguien posta?”. A lo que Moria respondió sin dudar: “Los quieren asustar”.

EL PRESUNTO MOTIVO

Gustavo Méndez apuntó al presunto motivo detrás de los ataques y explicó que existen diversas notas periodísticas, entre ellas una investigación realizada por Martín Carrizo, que le siguen el rastro a la creación de empresas en el extranjero.

En dichos registros, Francisco Stoessel figura en un principio como manager y luego como accionista, además de ser señalado como titular de boliches y restaurantes tanto en España como en Buenos Aires.