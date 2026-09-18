La discusión sobre quién ocupa hoy el lugar de Susana Giménez en la televisión argentina sumó un nuevo capítulo en LAM, cuando Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, se animó a comparar la carrera de su hija con la de la histórica diva.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito mencionó que Moria Casán había dicho que Wanda es la nueva estrella y que Susana es “una jubilada del éxito”. Nora no dudó en responder: “Me parece una falta de respeto que le digan eso a Susana, aparte ambas se quieren”.

Imagen: Telefe.

“Son cosas distintas, Wanda no va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito y de dinero de Susana”, opinó el conductor y fue entonces cuando Colosimo inturrumpió: “¿Por qué no? Yo diría que la pasó”, lanzó, generando sorpresa en el piso.

“PARA LA EDAD QUE TIENE, WANDA HIZO MUCHAS COSAS MÁS”

En el ida y vuelta, Nora Colosimo fue directa sobre Wanda Nara y Susana Giménez: “No me gustan las comparaciones, pero si hacemos el cálculo de las edades, Wanda, con 39 años, ya hizo muchas cosas más”, insistió la madre.

El panel le recordó que Susana, a esa edad, ya había hecho decenas de películas y obras de teatro. Sin embargo, Nora defendió el recorrido de su hija: “Las comparaciones son odiosas, pero para la edad que tiene Wanda, es un montón. Hagan la cuenta”.

Wanda Nara mostró su look para los días de frío en el Sur (Foto: Instagram).

Durante el debate, surgió un punto clave: la diferencia de contexto entre ambas figuras. “Susana vivió en un mundo sin redes sociales. Eso es incomparable. Wanda es la reina de las redes”, dijo Nora y en el estudio retrucaron: “Cuando Susana estaba, no había redes sociales, era la reina de los teléfonos y de las revistas, hacía 50 puntos de rating”.

A NORA COLOSIMO NO LE BASTÓ Y COMPARÓ A WANDA NARA CON TINI STOESSEL

En medio de un debate televisivo, Nora Colosimo fue más allá y aseguró que su hija es más que Tini Stoessel: “Para mí, Wanda es más que Tini. Es mi hija, ¿cómo no va a ser más para mí?”, dijo la panelista y la frase generó revuelo en el estudio.

(Foto: redes sociales).

La conversación se encendió cuando se mencionó la cantidad de reproducciones de “Bad Beach”, el tema de Wanda, y se la puso en comparación con los logros de Tini Stoessel. Nora Colosimo defendió el recorrido de su hija y remarcó que, desde su mirada de madre, Wanda logró más que las otras dos figuras.