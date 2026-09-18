La discusión sobre quién ocupa hoy el lugar de Susana Giménez en la televisión argentina sumó un nuevo capítulo en LAM, cuando Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, se animó a comparar la carrera de su hija con la de la histórica diva.
Todo comenzó cuando Ángel de Brito mencionó que Moria Casán había dicho que Wanda es la nueva estrella y que Susana es “una jubilada del éxito”. Nora no dudó en responder: “Me parece una falta de respeto que le digan eso a Susana, aparte ambas se quieren”.
“Son cosas distintas, Wanda no va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito y de dinero de Susana”, opinó el conductor y fue entonces cuando Colosimo inturrumpió: “¿Por qué no? Yo diría que la pasó”, lanzó, generando sorpresa en el piso.
Lee más...
“PARA LA EDAD QUE TIENE, WANDA HIZO MUCHAS COSAS MÁS”
En el ida y vuelta, Nora Colosimo fue directa sobre Wanda Nara y Susana Giménez: “No me gustan las comparaciones, pero si hacemos el cálculo de las edades, Wanda, con 39 años, ya hizo muchas cosas más”, insistió la madre.
El panel le recordó que Susana, a esa edad, ya había hecho decenas de películas y obras de teatro. Sin embargo, Nora defendió el recorrido de su hija: “Las comparaciones son odiosas, pero para la edad que tiene Wanda, es un montón. Hagan la cuenta”.
Durante el debate, surgió un punto clave: la diferencia de contexto entre ambas figuras. “Susana vivió en un mundo sin redes sociales. Eso es incomparable. Wanda es la reina de las redes”, dijo Nora y en el estudio retrucaron: “Cuando Susana estaba, no había redes sociales, era la reina de los teléfonos y de las revistas, hacía 50 puntos de rating”.
Lee más...
A NORA COLOSIMO NO LE BASTÓ Y COMPARÓ A WANDA NARA CON TINI STOESSEL
En medio de un debate televisivo, Nora Colosimo fue más allá y aseguró que su hija es más que Tini Stoessel: “Para mí, Wanda es más que Tini. Es mi hija, ¿cómo no va a ser más para mí?”, dijo la panelista y la frase generó revuelo en el estudio.
La conversación se encendió cuando se mencionó la cantidad de reproducciones de “Bad Beach”, el tema de Wanda, y se la puso en comparación con los logros de Tini Stoessel. Nora Colosimo defendió el recorrido de su hija y remarcó que, desde su mirada de madre, Wanda logró más que las otras dos figuras.