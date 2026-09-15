Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en Disney+. La plataforma anunció este martes el inicio del rodaje de una nueva producción centrada en la empresaria, conductora y actriz argentina, que mostrará distintos aspectos de su vida personal y profesional.

El programa comenzó a grabarse en Italia y continuará con filmaciones en Argentina y Uruguay durante los próximos meses. La producción estará compuesta por seis episodios.

De qué tratará el reality de Wanda Nara

Según informó la plataforma, el docu-reality buscará mostrar una faceta más íntima de Wanda Nara y permitirá conocer aspectos de su vida que habitualmente quedan fuera de la exposición pública.

La producción recorrerá distintos momentos de su historia, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de los medios y el espectáculo.

Wanda Nara. Foto: prensa

Además de su carrera, el programa pondrá el foco en sus diferentes roles: madre, figura mediática y mujer de negocios. La propuesta promete acceso a su entorno más cercano y situaciones de su vida cotidiana.

El comunicado de la plataforma anticipa que el formato tendrá un tono íntimo y revelador, con material registrado en distintos países.

Cuándo se estrena el reality de Wanda Nara

Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta de estreno. La plataforma informó que la producción llegará “muy pronto” y estará disponible de manera exclusiva en el servicio de streaming.

El rodaje ya comenzó en Italia y continuará en Argentina y Uruguay durante los próximos meses, por lo que todavía resta esperar para conocer cuándo estará disponible el primer episodio.

La producción está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos.

Una nueva apuesta por mostrar su vida detrás de cámaras

Con este proyecto, Wanda Nara suma un nuevo formato a su recorrido en televisión y plataformas digitales. Esta vez, será protagonista de una producción que buscará mostrar tanto su faceta profesional como distintos aspectos de su vida privada y familiar.

La propuesta se suma así a la creciente presencia de figuras del espectáculo en formatos de docu-reality, donde las cámaras siguen a los protagonistas fuera de los escenarios y permiten conocer su día a día.

Por ahora, Disney+ confirmó el comienzo del rodaje, los países donde se desarrollará y la cantidad de episodios, pero no reveló la fecha de estreno ni mayores detalles sobre el contenido de cada capítulo.