Maluma y Susana Gómez volvieron a convertirse en padres. El cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segundo hijo con una tierna fotografía en blanco y negro que publicó en sus redes sociales, donde se lo puede ver junto a su pareja y al recién nacido.

La imagen muestra a Maluma sosteniendo al bebé en brazos mientras se acerca cariñosamente a Susana Gómez, que permanece recostada en la cama. El momento, íntimo y familiar, rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.

En la publicación, realizada este lunes 14 de septiembre, el artista presentó al nuevo integrante de la familia y dejó así confirmada la noticia que sus fanáticos esperaban desde hace meses.

Foto: captura de Instagram Maluma

Maluma y Susana Gómez fueron padres de un varón

El nuevo bebé es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez. La pareja ya tiene a París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín.

La llegada del nuevo integrante había sido anunciada por el cantante en mayo de este año. En aquel momento, Maluma compartió una fotografía familiar en la que aparecía junto a Susana y París, mientras ambas recibían con un beso la llegada del bebé.

Poco después, el artista confirmó que se trataba de un varón y contó que todavía estaban evaluando distintas opciones para elegir su nombre. En una entrevista con Billboard, había explicado que decidieron mantener el embarazo en privado durante los primeros meses para poder vivir el proceso en familia.

El deseo de Maluma de que su hijo naciera en Colombia

Durante el embarazo, el cantante también había contado que quería que su segundo hijo naciera en Colombia, tal como ocurrió con su primera hija, París.

Maluma había expresado públicamente su fuerte vínculo con Medellín y su deseo de que sus hijos mantuvieran una conexión con sus raíces colombianas.

El nacimiento se produce además en un momento muy especial para el artista, que durante los últimos años mostró una faceta mucho más familiar y habló en distintas oportunidades sobre cuánto cambió su vida desde que se convirtió en padre por primera vez.

Ahora, con la llegada de su segundo hijo, Maluma y Susana Gómez vuelven a ampliar su familia.