La primavera ya está a la vuelta de la esquina y las primeras tendencias de la temporada Primavera-Verano 2026/27 empiezan a instalarse. La moda propone para los próximos meses una combinación que deja atrás las reglas rígidas y apuesta por la comodidad, la versatilidad y la expresión personal.

Las principales claves pudieron verse en una pasarela realizada en Buenos Aires, donde distintas figuras del espectáculo, la moda y los medios acompañaron la presentación. Nicole Neumann junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero, Nequi Galotti, Dolores Trull, Andrea Burstein, Emily Lucius, Natalia Graciano y Mora Furtado, entre otras famosas, fueron parte de la jornada.

Pero más allá de las celebrities que estuvieron en primera fila, el verdadero adelanto estuvo sobre la pasarela: estas son las tendencias que marcarán la próxima temporada.

Las tendencias de moda que se vienen para Primavera-Verano 2026/27

La nueva temporada propone una moda amplia, en la que conviven diferentes estilos y formas de vestir. El denominador común es la posibilidad de adaptar las tendencias a la identidad de cada persona.

Entre las principales claves aparecen las siluetas relajadas, las prendas versátiles, las nuevas versiones del denim, la influencia del universo deportivo y una renovada mirada sobre la elegancia femenina y masculina.

1. Siluetas relajadas: la comodidad sigue ganando terreno

Una de las grandes tendencias de la temporada será la búsqueda de prendas cómodas y siluetas relajadas.

La moda Primavera-Verano 2026/27 propone alejarse de las estructuras demasiado rígidas para incorporar piezas que permitan mayor libertad de movimiento y que puedan adaptarse a diferentes situaciones.

La comodidad, así, deja de estar asociada exclusivamente a los looks informales y comienza a convivir con prendas más sofisticadas.

2. El denim se reinventa

El jean vuelve a ocupar un lugar central, pero con nuevas versiones del denim que buscan actualizar uno de los materiales más clásicos del guardarropa.

La próxima temporada invita a pensar el denim más allá del pantalón tradicional y a incorporarlo en diferentes combinaciones y propuestas.

La clave está en utilizarlo como una pieza versátil que pueda formar parte tanto de outfits relajados como de estilismos más elaborados.

3. La estética deportiva sale del gimnasio

Otra de las influencias que atraviesa las propuestas de la temporada es el universo deportivo.

La estética sporty continúa mezclándose con prendas de uso cotidiano y piezas más sofisticadas, generando looks que combinan funcionalidad y moda.

Esta tendencia también se relaciona con la búsqueda general de comodidad que aparece como uno de los ejes de la nueva temporada.

4. Una nueva manera de llevar la elegancia

La elegancia también se transforma para Primavera-Verano 2026/27. Las propuestas plantean una renovada mirada sobre la sofisticación tanto femenina como masculina.

En lugar de pensar la elegancia como un código único y rígido, la temporada propone combinar prendas clásicas con elementos contemporáneos.

Así, lo sofisticado puede convivir con piezas relajadas, deportivas o informales.

5. La personalidad se convierte en tendencia

Más que imponer una única estética, la nueva temporada pone el foco en la construcción de estilos personales.

La diversidad de propuestas permite combinar tendencias globales con elecciones individuales y encontrar distintas maneras de interpretar la moda.

La idea central es que no existe una única forma de vestirse: lo clásico puede convivir con lo contemporáneo, la comodidad con la sofisticación y las tendencias internacionales con la identidad de cada persona.

Nicole Neumann y las famosas que anticiparon la nueva temporada

La presentación también tuvo una importante presencia de figuras conocidas. Nicole Neumann asistió junto a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, mientras que entre las invitadas también estuvieron Nequi Galotti, Dolores Trull, Andrea Burstein, Emily Lucius, Natalia Graciano, Mia Martín, Mora Furtado y Natalia Saal.

La variedad de personalidades acompañó el espíritu de una temporada que apuesta justamente por la diversidad y por encontrar una manera propia de llevar las tendencias.

Foto: prensa

Foto: prensa Por: JuanVillagran

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Foto: prensa Por: JuanVillagran

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Las propuestas para la primavera-verano 2027

Las tendencias pudieron verse en las colecciones de más de veinte firmas que participaron de la presentación.

Entre ellas estuvieron Adriana Costantini, Akiabara, Azzaro, Cardón, Cuesta Blanca, Desiderata, Indian Style, Las Pepas, Lovely Denim, Markova, Mishka, Nike, Ossira, Paula Cahen D’Anvers, Penguin, Portsaid, Primicia Lab, Prüne, Swarovski, Tascani, Tommy Hilfiger, Vipeluquerías + EAMODA, Wanama y Cole Haan.

La combinación de firmas argentinas e internacionales permitió mostrar distintas interpretaciones de las tendencias que llegarán con la nueva temporada.

La presentación se realizó el 9 de septiembre en Galerías Pacífico, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires, con la conducción de Fabián Medina Flores.

El escenario aportó además un particular contraste entre la moda contemporánea y el patrimonio porteño. El edificio tiene sus orígenes en el antiguo Bon Marché Argentino y conserva en su cúpula central obras monumentales de Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Manuel Colmeiro, Lino Enea Spilimbergo y Demetrio Urruchúa.

Con este adelanto, la temporada Primavera-Verano 2026/27 empieza a definir su identidad: prendas más relajadas, denim renovado, guiños deportivos y una elegancia menos rígida, con una idea que atraviesa todas las propuestas: la tendencia más importante será encontrar una forma propia de llevarla.