India Ortega sorprendió con su presencia en un evento de moda en Buenos Aires, al que asistió en medio de una fecha muy especial para su familia: el casamiento de su papá.

La joven fue una de las figuras que se destacaron entre los invitados y compartió el encuentro con reconocidas personalidades del espectáculo, la televisión y la moda.

La presentación reunió a varias famosas argentinas, entre ellas Flor de la V, Georgina Barbarossa, Nequi Galotti, Pamela Saguier, Mónica Gutiérrez y Débora Plager, además de India Ortega, Julieta Novarro y su hija Lola Jinkis.

India Ortega, una de las protagonistas del evento

India Ortega se convirtió en una de las invitadas que más llamó la atención. La joven posó junto a Adrián Brown y se mostró muy sonriente durante la presentación.

Su presencia tuvo además un detalle particular: decidió hacerse un lugar para asistir al evento pese a que ese mismo día se celebraba el casamiento de su papá.

India llegó acompañada por otras figuras vinculadas al mundo de la moda y el espectáculo y participó de la jornada que reunió a distintas generaciones de famosas.

Las famosas que dijeron presente

La presentación tuvo una importante convocatoria de celebridades. Entre las invitadas estuvieron Flor de la V, Georgina Barbarossa, Nequi Galotti y Pamela Saguier, quienes posaron y compartieron el encuentro.

También estuvieron presentes Mónica Gutiérrez, Débora Plager, Marina Achával, Mauara Reynal, Mora Furtado y Anamá Ferreira.

La lista de invitadas se completó con Julieta Novarro y su hija Lola Jinkis, además de Fabián Medina Flores, uno de los referentes de la moda que participó de la jornada.

La diversidad de figuras hizo que el evento se convirtiera en un verdadero punto de encuentro entre personalidades de la televisión, el periodismo, el espectáculo y la moda.

Flor de la Ve. Foto: prensa

Nequi Galotti y Débora Plager. Foto: prensa

Georgina Barbarossa. Foto: prensa

Foto: prensa

Barbarossa, De la Ve, Pamela Saguier y Anamá Ferreira. Foto: prensa

Flor de la Ve y Fabián Medina Flores. Foto: prensa

Foto: prensa

India Ortega. Foto: prensa

Julieta Novarro y su hija Lola Jinkis también fueron parte del encuentro

Entre las asistentes también se destacó Julieta Novarro, quien llegó junto a su hija Lola Jinkis.

Madre e hija fueron parte de la extensa lista de famosas que acompañaron la presentación y posaron durante el evento.

La presencia de India Ortega junto a otras figuras jóvenes, y la de referentes de distintas generaciones del espectáculo, le dio al encuentro una particular mezcla de estilos y personalidades.

Quiénes fueron las famosas invitadas

Además de India Ortega, Julieta Novarro y Lola Jinkis, entre las celebridades que asistieron estuvieron:

Flor de la V

Georgina Barbarossa

Nequi Galotti

Pamela Saguier

Mónica Gutiérrez

Débora Plager

Marina Achával

Mauara Reynal

Mora Furtado

Anamá Ferreira

Fabián Medina Flores

El evento que reunió a las figuras

Las famosas fueron invitadas a la presentación de Anthesis, la nueva colección Primavera-Verano 2026/27 de Adrián Brown.

El nombre de la colección hace referencia al instante en que una flor alcanza su máxima apertura y utiliza esa idea como metáfora de transformación.

La propuesta plantea una mirada sobre el vínculo entre la biología y la belleza, con prendas en las que las formas orgánicas se combinan con elementos escultóricos.

Las flores, lejos de funcionar solamente como un recurso decorativo, aparecen como parte de las estructuras, el movimiento y las proporciones de las prendas.

Pero más allá de la colección, la presencia de las famosas fue uno de los grandes atractivos de la jornada, con India Ortega entre las invitadas que más se destacaron.