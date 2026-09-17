Las catarsis de Juana Repetto en redes sociales sobre sus vivencias como mamá de tres varones suelen ser virales, y ya separada de Sebastián Graviotto fue descarnada al describir cómo se llevan y qué busca ahora de una pareja.

“Viaja un montón. Ahora hace dos meses y pico está en Bariloche. Vino dos, tres días por un compromiso familiar. Y se volvió a ir. (...) Estando en pareja, yo siempre estuve mucho tiempo sola con los chicos”, protestó en Nuevo Día.

Ahí se explayó contra los hombres: “Esto no tiene que ver específicamente con Sebastián, que son escasos los casos en los que se cría mitad y mitad. Para mí siempre hay mucho más carga para la madre. Aunque estés felizmente casada y orgullosa del padre que elegiste y sientas que es el mejor del mundo”.

El provocador video de Sebastián Graviotto contra quienes los critican.

“Hay algo de la carga mental, del cuerpo... Yo por lo menos me doy un montón de años, le pongo mucho el cuerpo. Entonces, Sebastián esté acá o donde sea que esté laburando”, argumentó.

Aunque matizó su repudio: “Cuando Seba está es un amor y los chicos lo adoran. Y les encanta compartir tiempo con él. A mí me encanta que compartan tiempo, y que tengan un vínculo”.

La situación íntima de Juana Repetto

Por otra parte, Juana se sinceró sobre su situación personal: “Me encantaría formar pareja, me encanta la vida en familia, me encanta viajar. Pero también soy consciente de que hoy estoy como con la libido en el bebé, muy enamorada de él. No sé si hay lugar”.

Madre de Toribio (10), Belisario (5) y Timoteo (7 meses) ironizó: “Me gustaría tener una pareja, pero sin roces porque estoy célibe, ja”.

“Siento que estoy complicada. ¿Quién me va a aceptar a mí con tres pibes?“, sentenció resignada y con sarcasmo Juana Repetto.