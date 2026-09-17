El furor por las biopic no para y ahora se supo que Luciano Castro sería el actor elegido para ponerse en la piel de campeón del mundo.

Fue Jorge Locomotora Castro quien contó emocionado el proyecto para recrear su vida, con el punto más alto con su consagración como campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de 1994.

“Estamos por sacar la serie de ocho capítulos del Roña Castro”, afirmó el pugilista retirado.

“Lo van a ver a Luciano Castro, están viendo”, aclaró en diálogo con MShow sobre el boxeador aficionado.

El rol de Locomotora Castro

Más allá del estelar de Luciano, el Roña aclaró: “Yo voy a comentar mi historia”.

Jorge Locomotora Castro.

Y reveló: “Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey (México), a Catamarca, en Caleta Olivia (Santa Cruz)”.

“Ojalá yo también pueda actuar”, cerró Jorge Castro ilusionado con compartir el set con Luciano Castro.