La pica entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani se remonta a casi una década, cuando Luciano Castro tuvo un coqueteo con la actriz de Envidiosa en pleno matrimonio, y volvió a reavivarse en las últimas horas cuando la conductora de PEA reaccionó a la ironía de la ex del padre de sus dos hijos.
El último round se dio cuando Siciliani dio rienda suelta al sarcasmo cuando le mencionaron una chicana de Rojas: “Ahh y bueno, yo no hablo nada. Agotada”.
Leé también
“Son sensaciones, porque eso lo vamos a discutir. Ella juega con ironía, como juego yo”, minimizó.
Sin entrar en detalles, Sabrina reflexionó: “Yo trabajo en un programa de tele que se habla sobre la actualidad. Ella es parte de la actualidad muchas veces porque dio una nota, porque es protagonista de la serie más vista, o porque tiene un romance”.
La aclaración de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani
“Entonces, en los programas que trabajo, opino de ella como opino de todas las personas que pasan por los tapes de mi programa. Laburo de esto, no es que yo llamo por teléfono para hablar de tal”, afirmó.
“Lo que pasa es que tal vez con nosotras se toma como algo personal, pero he criticado mucho peor a otras personas si no vienen a hacerme una nota”, siguió ante Puro Show.
Ahí reconoció: “Por supuesto que me agota el tema. Pero tampoco reniego. Laburo de esto y un día toca hablar de una persona, otro día toca hablar de otra y otro día de otra”.
“Soy objetiva buena onda, genuina, digo lo que siento. No considero que estoy ensañada ni nada, hablo desde mi objetividad. Podría de verdad ser mala leche y contundente”, sentenció Sabrina Rojas picante con Griselda Siciliani.