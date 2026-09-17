Un inesperado gesto de Ciro Messi durante los festejos del Inter Miami se convirtió rápidamente en uno de los videos más comentados en las redes sociales. El hijo menor de Lionel Messi protagonizó una divertida reacción después de acercarse a abrazar a su papá sobre el campo de juego.

La escena ocurrió en medio de las celebraciones del equipo estadounidense, luego de quedarse con la Campeones Cup ante Cruz Azul. Mientras los jugadores disfrutaban de la consagración, Ciro ingresó al césped para compartir el momento con su padre.

El pequeño se acercó directamente al futbolista y lo rodeó con sus brazos. Sin embargo, apenas unos segundos después, se llevó la mano hacia la nariz y se apartó ligeramente, en un gesto que llamó inmediatamente la atención de quienes registraban la celebración.

LA REACCIÓN DE CIRO MESSI QUE HIZO REÍR A LIONEL

Messi todavía tenía puesta la camiseta rosa del Inter Miami y estaba completamente transpirado después del esfuerzo realizado durante el encuentro. La reacción de Ciro dio a entender que el olor de su papá después del partido no le había resultado demasiado agradable.

Lejos de incomodarse por la espontaneidad de su hijo, Lionel tomó la situación con mucho humor. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo el menor, soltó una carcajada y terminó dándole un beso en la mejilla.

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El intercambio duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en un fenómeno en las redes. Los usuarios destacaron especialmente la naturalidad de Ciro y la reacción de Messi ante un gesto típico de la intimidad familiar.