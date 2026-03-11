La familia de Lionel Messi volvió a vivir un día especial. Este martes, Ciro Messi celebró su cumpleaños número ocho y su mamá, Antonela Roccuzzo, decidió dedicarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

La empresaria compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 39 millones de seguidores, un posteo cargado de ternura que rápidamente generó miles de reacciones entre fanáticos, celebridades y figuras del mundo del deporte.

Para celebrar el nuevo aniversario de su hijo menor, Antonela Roccuzzo publicó dos imágenes que reflejan distintas etapas de la vida del pequeño.

Antonela Roccuzzo publicó un tierno saludo por el cumpleaños de su hijo Ciro Messi | Créditos: Instagram @antonelaroccuzzo

EL POSTEO DE ANTONELA ROCCUZZO POR EL CUMPLEAÑOS DE CIRO

En la primera fotografía, Ciro aparece sonriendo frente a cámara con la camiseta rosa del Inter Miami, equipo al que su padre llegó en 2023 y donde actualmente continúa su carrera.

Pero el posteo incluyó también una segunda fotografía que apeló a la nostalgia. En esa imagen, Ciro aparece cuando era apenas un bebé vestido con una camiseta amarilla del FC Barcelona, institución en la que Messi construyó gran parte de su histórica carrera.

Junto a las imágenes, Antonela acompañó la publicación con un breve pero emotivo mensaje dedicado a su hijo. “Feliz cumple Bebé. Ya son 8 años viéndote crecer”, escribió al comienzo del saludo.

Luego, la rosarina sumó palabras que reflejan el orgullo que siente toda la familia por el crecimiento del pequeño: “Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho”.