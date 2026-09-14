El Glass Hair, también conocido como pelo cristal, se instaló entre las tendencias de belleza que ganaron popularidad en redes sociales. La propuesta busca conseguir un cabello liso, suave, brillante y con una superficie capaz de reflejar la luz, creando ese característico efecto de “espejo”.

Más allá del resultado visual, el secreto de este estilo está en el cuidado de la fibra capilar. Cuando el pelo está hidratado y sus cutículas se encuentran más cuidadas, puede lucir más disciplinado, suave y luminoso.

Por eso, para conseguir el efecto Glass Hair no alcanza solamente con recurrir a una planchita: la preparación del cabello y la rutina previa al peinado también son importantes.

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Qué es el Glass Hair y cómo conseguirlo

El efecto pelo cristal se sostiene sobre tres características principales: brillo, suavidad y una superficie lisa que permita que la luz se refleje de manera uniforme.

La buena noticia es que no necesariamente requiere una rutina interminable. Hay algunos pasos sencillos que pueden incorporarse al cuidado habitual del cabello para acercarse a este acabado.

1. Empezar por un buen lavado

El primer paso ocurre en la ducha. Mantener el cabello hidratado y cuidado ayuda a preparar la fibra antes del secado y el peinado.

La elección de los productos dependerá de las necesidades de cada tipo de pelo, pero la hidratación es uno de los puntos centrales para conseguir un acabado más suave y luminoso.

2. Secar sin generar frizz

La forma de secar el pelo también puede influir en el resultado final. Frotarlo enérgicamente con una toalla puede generar fricción y favorecer el frizz, por lo que una alternativa es envolverlo suavemente o utilizar una toalla de microfibra.

Este paso resulta especialmente relevante cuando el objetivo es conseguir una superficie lo más pulida posible antes de aplicar calor.

3. Incorporar un tratamiento antes del peinado

El tercer paso consiste en sumar un producto de tratamiento o styling que ayude a controlar el frizz y preparar el cabello para el secado.

Entre las opciones disponibles se encuentra Liso Diamante, de Garnier Fructis, un spray alisador que combina keratina vegetal y aceite de argán. Según la marca, está pensado para ayudar a proteger y suavizar el cabello, además de aportar un acabado liso y brillante.

Se aplica sobre el pelo húmedo después del lavado y puede utilizarse antes del secado. Su textura liviana busca evitar que el cabello quede pesado.

El calor, un aliado para conseguir el efecto espejo

Una vez preparado el cabello, el secado y el peinado terminan de definir el resultado. Para conseguir una superficie más lisa, se puede utilizar el secador y, dependiendo del tipo de cabello y del resultado buscado, completar el look con plancha.

En este punto es importante utilizar productos que contemplen el uso de herramientas de calor y respetar las indicaciones de cada producto. También conviene evitar temperaturas excesivas o pasar repetidamente la herramienta por la misma zona.

La idea del Glass Hair no es solamente conseguir un pelo completamente lacio, sino lograr que la superficie quede pulida, uniforme y con brillo.

Cómo mantener el brillo y controlar el frizz

El efecto puede verse afectado por distintos factores, entre ellos la humedad ambiental. Por eso, una rutina consistente de lavado, hidratación, secado cuidadoso y protección frente al calor puede ayudar a mantener el cabello más disciplinado.

También es importante tener en cuenta que el resultado no será idéntico en todos los tipos de cabello. La textura, el estado de la fibra y la forma natural del pelo influyen en el acabado