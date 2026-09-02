Mientras el conflicto entre Tini Stoessel y sus padres avanza a pasos agigantados, sin ninguna de las partes dando el brazo a torcer, en LAM, Pepe Ochoa hizo un pormenorizado repaso de los gastos de la familia de la cantante, hasta llegar a la friolera de 30 millones de pesos en el último mes.

Con documentación a mano, Ochoa comenzó su recorrido por el resumen de la tarjeta de crédito de Fran, donde encontró que el joven un mouse pad gamer de 20 mil pesos para utilizarlo con una notebook gamer de 4.410.396 pesos.

A continuación, el panelista suricata sacó a relucir el crédito que Alejandro Stoessel le pagó a una billetera virtual muy conocida por 773.690 pesos. “También compró cuatro luces de pileta por 1.049.494 pesos y las mandó a Pinamar”, señaló Ochoa, antes de revelar que el empresario también adquirió un juego completo de grifería para baño por 993.477 pesos y un tensiómetro de 100 mil pesos.

Foto: Instagram @tini stoessel

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LA MILLONARIA LISTA DE COMPRAS DE LA FAMILIA DE TINI STOESSEL QUE SALIÓ A LA LUZ EN PLENA GUERRA FAMILIAR

“Mariana Muzlera debe tener sarro porque se compra enjuagues bucales de 30 lucas”, empezó a enumerar el panelista, que sorprendió con el siguiente objeto en la lista: un bidet inteligente que los últimos adelantos tecnológicos que tiene un costo de 140 mil pesos. “Me agregan que ese bidet no solo te lava, sino que te seca”, aportó Carolina Molinari.

Foto: Instagram @mluciamuz

Los siguientes objetos de la lista que habría adquirido Muzlera en los últimos 30 días fue una rizadora automática de 130 mil pesos, un espejo último modelo de luz led de 234 mil pesos. EL panelista aseguró además que la madre de Tini compró un ventilador dropo habano de 3.2s2.097,77 pesos. “¿Tiene parlantes?”, preguntó De Brito, curioso por el precio.

En el último tramo, Pepe Ochoa aseguró que Mariana Muzlera adquirió dos carteras Birkin de Hermés que compró por 600 mil pesos cada una, aunque en tres cómodas cuotas. “Mientras Tini no se puede comprar la original, ella se compra estas dos”, dijo Ochoa, que señaló que la compra se hizo en un showroom que se dedica a comprar y vender estas carteras de lujo.

Foto: Instagram @mluciamuz

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