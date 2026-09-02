Después de presentar su nuevo proyecto, Lola Latorre quedó en el centro de la polémica por las comparaciones con Rhode, la marca de Hailey Bieber. Las redes sociales se llenaron de mensajes que la acusaban de plagiar la estética y el packaging de la firma de la esposa de Justin Bieber.

Frente a la ola de críticas, la hija de Yanina Latorre decidió grabar un video y compartirlo en TikTok para aclarar su postura. Allí, reconoció que la modelo norteamericana es su “fuente de inspiración” y explicó cómo fue el proceso creativo detrás de su emprendimiento de hidratación.

Lola Latorre se defendió luego de que la acusaran de plagiar la marca de Hailey Bieber. (Foto: Instagram/lolitalatorre)

En su mensaje, Lola aseguró que jamás intentó disimular su admiración por Hailey Bieber ni ocultar que se inspiró en su manera de comunicar los productos de Rhode. “Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella, ni mucho menos”, afirmó.

La influencer también remarcó que no es la única responsable del proyecto y que detrás de la marca hay un equipo de trabajo. “Hay un montón de imágenes que sí son visualmente parecidas, pero no soy la única que está dentro del negocio”, señaló, y aclaró que su rol principal es “ser la cara de la marca”.

Lola Latorre (Fotos: captura Bondi Live)

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Durante la producción de las fotos, contó que recibió indicaciones sobre cómo posar y que no se percató de las similitudes con las imágenes de Rhode. “Mientras estaba haciendo las fotos me daban indicaciones de qué hacer o cómo posar y podría haber dicho: ‘Che, capaz esta foto es muy parecida a la del labial’. No me di cuenta. Me parece que emprender es un desafío y un aprendizaje constante”, reflexionó.

Lola Latorre (Fotos: captura Bondi Live)

Por último, Lola volvió a destacar su admiración por la empresaria estadounidense: “Ojalá podamos hacer y ser un pedacito de lo que hace Hailey Bieber”. La influencer también estuvo en el streaming Bondi, donde repitió los mismos argumentos en El ejército de la mañana.

Tras este descargo, Yanina publicó en sus stories de Instagram un fragmento de esa entrevista y le brindó su apoyo incondicional. “Te amo, no le des bola a los resentidos sin vida. Lamentablemente, no te van a perdonar nunca ser mi hija. Cada cosa que arrancás te la quieren voltear. Estoy orgullosa de vos”, cerró la conductora.

El mensaje de Yanina Latorre a su hija Lola tras las críticas (Foto: Instagram @yanilatorre)

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