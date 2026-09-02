Brenda Gandini y Luisana Lopilato se reencontraron después de muchos años en “Otro día perdido”, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece. La primera estuvo de invitada a una entrevista mano a mano y la segunda, fue a presentar “Pepita, la Pistolera”, su nueva película.

Al momento de presentar la segunda invitada, Brenda sorprendió al revelar cuál había sido el primer encuentro con Luisana, el cual ocurrió muchos años atrás, cuando ella se había sumado recientemente al elenco de “Floricienta”.

“Yo tengo una anécdota. Cuando esté, la cuento, a ver si se acuerda ella”, había adelantado Gandini antes de la llegada de la actriz. “Yo la conocí por una situación. ¡No es nada malo! Ella me la devolvió a mí igual”, agregó, en tono misterioso.

La insólita anécdota de Brenda Gandini y Luisana Lopilato (Video: Otro día perdido)

CÓMO FUE EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE BRENDA GANDINI Y LUISANA LOPILATO

Antes de ingresar al estudio, Luisana Lopilato escuchó las declaraciones de Brenda Gandini y, por este motivo, al ingresar, no dudó en preguntar. “¿Qué hice, Mario? No me metas en lío. Yo la conozco a ella, pero ¿qué hice? ¿Hice algo malo?”, preguntó.

Entonces, Brenda aclaró que no era un recuerdo negativo y contó los detalles: “Me colé a tu cumpleaños, ¿te acordás?”. Sin embargo, Luisana aseguró que no recordaba el episodio y la actriz contó cómo y por qué había terminado colándose en la fiesta.

“Era un fiestón. Yo estaba con los de Floricienta, que iban al cumpleaños, y era un fiestón. Era colarte a un cumpleaños que no conocías. Fue espectacular la fiesta”, contó y agregó: “Al año siguiente, yo le dije que venga a mi cumpleaños y vino”.