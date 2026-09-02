Adan Jodorowsky, uno de los artistas más singulares y versátiles de la escena iberoamericana, llega a Argentina para presentar “Amador y El Ídolo: una esquizofrenia musical”, un espectáculo que pone en diálogo dos de los discos fundamentales de su obra y dos universos aparentemente opuestos dentro de su identidad artística. La cita es el 4 de noviembre en La Trastienda.

Adanowsky llega a Argentina: se presenta en La Trastienda con “Amador y El Ídolo” (foto de prensa)

Músico, compositor, productor, actor y director, Adan Jodorowsky construyó a lo largo de los años un universo artístico tan singular como inclasificable. Con una carrera que cruza la música, el cine y distintas formas de expresión, se consolidó como una de las voces más originales e influyentes de la escena iberoamericana.

Más sobre Adanowsky

Su discografía recorre diferentes etapas y sonidos a través de álbumes como Étoile Éternelle, El Ídolo, Amador, ADA, Adan & Xavi y Los Imanes, Esencia Solar, The Fool y su más reciente trabajo, Sueños Inéditos. Entre ellos, Amador ocupa un lugar especial dentro de su historia: el álbum celebró recientemente su XV aniversario con una gira de más de diez fechas en México, que culminó con un show agotado en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Pero el universo de Adanowsky también se extiende mucho más allá de su propia obra. Como productor, fue reconocido con 5 Latin Grammy y 2 premios Grammy, y trabajó junto a algunos de los nombres más destacados de la música latinoamericana. Entre sus colaboraciones aparecen artistas como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, León Larregui, Bandalos Chinos, Beck, Karen O, Devendra Banhart y el Instituto Mexicano del Sonido, entre muchos otros.

Su recorrido incluye además el trabajo como compositor para los soundtracks de Poesía Sin Fin y La Danza de la Realidad, reafirmando una búsqueda artística que siempre se mueve entre diferentes lenguajes y territorios.

Ahora, Adan Jodorowsky llega a La Trastienda para compartir en vivo las canciones y el universo de una carrera construida sin límites ni etiquetas. Una oportunidad especial para reencontrarse con uno de los artistas más inquietos, versátiles y personales de la escena iberoamericana.