La magia vuelve a Hogwarts. HBO Max presentó un nuevo teaser y nuevas imágenes oficiales de Harry Potter y la piedra filosofal, la serie original de HBO que llevará nuevamente a la pantalla la historia que marcó a varias generaciones de fanáticos.

La producción, que contará con ocho episodios, tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre en HBO Max y será una nueva adaptación de la primera novela de la saga creada por J.K. Rowling.

Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan /HBO

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Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan / HBO

Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan / HBO

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Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO





Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

Así es el nuevo teaser de Harry Potter

El nuevo adelanto vuelve a mostrar el comienzo de la historia de Harry, quien está a punto de descubrir que su vida es mucho más extraordinaria de lo que siempre creyó.

A los 11 años, una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería cambia por completo su destino. Hasta ese momento, Harry vive junto a sus tíos y su primo, alejado de cualquier indicio de magia. La llegada de la carta será el primer paso hacia un universo desconocido de hechizos, criaturas mágicas, amistad y aventuras.

Pero el ingreso a Hogwarts también marcará el comienzo de una amenaza que Harry deberá enfrentar: un enemigo vinculado con su pasado que volverá a ponerlo en peligro.

El lanzamiento del segundo teaser llega acompañado por nuevas imágenes oficiales de la serie, que permiten conocer un poco más del aspecto que tendrá esta nueva versión de Hogwarts y de sus protagonistas.

Quiénes protagonizan la nueva serie de Harry Potter

La nueva generación de protagonistas estará encabezada por Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger; y Alastair Stout, en el papel de Ron Weasley.

Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

El elenco adulto también cuenta con nombres de peso. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, mientras que Janet McTeer será Minerva McGonagall, Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape y Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid.

La serie busca así reconstruir desde el comienzo el universo de Harry Potter, con una adaptación televisiva que tendrá la posibilidad de desarrollar con mayor profundidad algunos elementos de la novela original.

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Cuándo se estrena Harry Potter y la piedra filosofal

La primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal tendrá ocho episodios y llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026.

La serie está basada en las obras de J.K. Rowling y cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod dirigirá varios episodios y también será productor ejecutivo.

La producción está realizada por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Entre los productores ejecutivos también se encuentran J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

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Con el nuevo teaser y las imágenes inéditas, la serie comienza a revelar finalmente cómo será esta nueva versión de una historia que ya forma parte de la cultura popular y que ahora se prepara para regresar a Hogwarts desde una nueva perspectiva.