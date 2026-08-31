Tom Cruise volverá a ponerse en la piel de Cole Trickle en la secuela de Días de trueno, que llegará a los cines el 2 de junio de 2028, casi cuatro décadas después del estreno original. La noticia fue confirmada este sábado por Paramount Pictures, con un anuncio simultáneo en las redes sociales de los protagonistas y del estudio.

El video de presentación, grabado en el Daytona International Speedway, mostró a Cruise y Anne Hathaway frente a un auto de carreras con los colores verde y amarillo y la leyenda “Days of Thunder 2 – Summer 2028”.

Tom Cruise y Anne Hathaway en Días de Trueno 2 (Foto: Instagram @tomcruise)

En el clip, Hathaway —visiblemente embarazada y con sombrero de cowboy— bromeó sobre su maternidad: “Voy a tener a mi bebé y después hacemos la película”, le dijo a Cruise, que respondió con humor. “¡Llegamos en el verano de 2028! ¡No lleguen tarde!”, remataron.

La actriz, de 43 años, interpretará a la dueña y directora técnica de un equipo de carreras, mientras que Cruise retomará su icónico papel de piloto de NASCAR. Por ahora, no trascendieron más detalles sobre la trama.

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La dirección de la nueva entrega estará a cargo de Jonathan Levine, conocido por películas como Long Shot y 50/50. El guion será de Will Staples, quien también escribió la próxima cinta de Chris Pratt, Way of the Warrior Kid. La producción reunirá a Cruise con los experimentados Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

El rodaje se realizará en formato IMAX y la película tendrá distribución exclusiva en salas, incluyendo versiones especiales en Dolby Cinema y 4DX.

La película original, dirigida por el fallecido Tony Scott en 1990, fue un éxito comercial: con un presupuesto de 60 millones de dólares, recaudó casi 158 millones en todo el mundo, según IMDb. El elenco incluyó a Robert Duvall, Randy Quaid, Michael Rooker, Cary Elwes y John C. Reilly. Además, marcó la primera colaboración entre Cruise y Nicole Kidman, quienes se conocieron durante el rodaje y se casaron ese mismo año.

Tom Cruise y Anne Hathaway en Días de Trueno 2 (Foto: Instagram @tomcruise)

En una entrevista de 1990 con Rolling Stone, Cruise explicó su motivación: “Quería llevar al público a una carrera a 320 kilómetros por hora y que sobreviviera para contarlo. Pensé en las sensaciones de estar en la pista. El olor a caucho quemado… la increíble sensación cuando los autos pasan tan rápido que casi te tiran de la pared”.

El regreso de Días de trueno sigue la estrategia de Paramount tras el éxito de Top Gun: Maverick (2022), que llegó 36 años después del original y superó los 1.500 millones de dólares en taquilla, además de lograr una nominación al Óscar a Mejor Película.

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