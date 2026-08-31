Lee tu horóscopo diario del 31 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna en Aries enciende tu deseo y te anima a tomar la iniciativa en el amor. Mostrar lo que sientes con valentía puede acercarte a alguien especial y renovar la pasión en tu relación.
Tauro: La Luna en Aries acelera tus emociones y te invita a reconocer deseos que mantenías en silencio. Darte tiempo antes de actuar ayudará a elegir con claridad y cuidar un vínculo importante.
Géminis: La Luna en Aries favorece encuentros espontáneos y nuevas conexiones afectivas. Animarte a expresar lo que sientes puede despertar una historia diferente y renovar tu entusiasmo por el amor.
Cáncer: La Luna en Aries moviliza emociones intensas y puede impulsarte a reaccionar con rapidez. Escuchar antes de responder te ayudará a evitar tensiones y fortalecer la confianza en tu relación.
Leo: La Luna en Aries potencia tu magnetismo, pasión y espíritu conquistador. Es un gran momento para tomar la iniciativa, proponer algo diferente y renovar la alegría junto a quien realmente amas.
Virgo: La Luna en Aries te invita a dejar de analizar cada sentimiento y conectar con tus deseos. Mostrarte con mayor espontaneidad puede renovar la intimidad y fortalecer un vínculo muy especial.
Libra: La Luna en Aries, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta decisiones. Expresar tus deseos sin perder de vista al otro ayudará a encontrar un equilibrio afectivo más auténtico.
Escorpio: La Luna en Aries intensifica el deseo y te anima a demostrar lo que sientes con acciones concretas. Evitar impulsos innecesarios permitirá que la pasión fortalezca una relación importante.
Sagitario: La Luna en Aries enciende tu entusiasmo y favorece el romance, la conquista y la diversión. Animarte a dar el primer paso puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión en pareja.
Capricornio: La Luna en Aries moviliza emociones que sueles controlar y te invita a expresarlas con naturalidad. Bajar las defensas puede acercarte a quien amas y fortalecer la intimidad entre ambos.
Acuario: La Luna en Aries favorece conversaciones directas, encuentros y nuevas conexiones. Decir lo que sientes sin tantas vueltas puede acercarte a alguien y darle impulso a una nueva historia.
Piscis: La Luna en Aries te anima a reconocer tu propio valor y expresar con firmeza lo que necesitas en el amor. Elegir desde la autoestima permitirá construir vínculos más recíprocos y seguros.
Fuente: Jimena La Torre.