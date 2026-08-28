Lee tu horóscopo diario del 28 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna llena con eclipse parcial ilumina verdades afectivas que ya no puedes ignorar. Es tiempo de reconocer lo que sientes, cerrar viejas heridas y elegir un amor más sincero y consciente.

Tauro : La Luna llena con eclipse parcial revela qué necesitas para sentir seguridad en el amor. Soltar viejos apegos permitirá fortalecer vínculos sinceros, estables y mucho más recíprocos.

Géminis : La Luna llena con eclipse parcial trae revelaciones que cambian tu mirada sobre el amor. Una conversación pendiente puede aclarar sentimientos y ayudarte a decidir qué relación quieres cuidar.

Cáncer : La Luna llena con eclipse parcial intensifica tu sensibilidad y marca un cierre emocional. Escuchar tu intuición te ayudará a soltar el pasado y elegir relaciones que realmente te hagan bien.

Leo : La Luna llena con eclipse parcial revela emociones que estaban ocultas y te invita a dejar el orgullo. Mostrarte vulnerable puede transformar una relación y fortalecer la confianza entre ambos.

Virgo : La Luna llena con eclipse parcial te ayuda a reconocer qué debe cambiar en tus vínculos. Dejar atrás exigencias y viejos patrones permitirá construir un amor más auténtico, equilibrado y libre.

Libra : La Luna llena con eclipse parcial ilumina decisiones importantes en el amor. Buscar equilibrio sin ocultar lo que sientes permitirá cerrar conflictos y fortalecer el vínculo desde la verdad.

Escorpio : La Luna llena con eclipse parcial despierta emociones intensas y verdades que necesitan salir. Soltar el control puede ayudarte a transformar un vínculo y recuperar una intimidad más sincera.

Sagitario : La Luna llena con eclipse parcial revela qué vínculos acompañan tu crecimiento. Una verdad inesperada puede ayudarte a cerrar una etapa y avanzar hacia un amor mucho más auténtico y libre.

Capricornio : La Luna llena con eclipse parcial pone a prueba la solidez de tus vínculos y compromisos. Hablar con madurez permitirá resolver tensiones y decidir qué relación merece seguir creciendo.

Acuario : La Luna llena con eclipse parcial puede revelar sentimientos que intentabas racionalizar. Aceptar lo que realmente deseas te ayudará a transformar un vínculo y amar con mayor autenticidad.