Lee tu horóscopo diario del 26 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna creciente impulsa tu vida amorosa y te anima a dar un paso más. Expresar lo que sientes con valentía ayudará a fortalecer un vínculo y abrir nuevas posibilidades para los dos hoy.

Tauro : La Luna creciente favorece el avance de relaciones que buscan estabilidad. Un gesto concreto de amor puede darte la seguridad necesaria para confiar más y proyectar un futuro compartido.

Géminis : La Luna creciente activa el diálogo y favorece nuevas conexiones afectivas. Una conversación sincera puede acercarte a alguien especial y ayudarte a construir un vínculo con más confianza.

Cáncer : La Luna creciente fortalece tus emociones y te anima a cuidar aquello que está naciendo en el amor. Mostrar tus sentimientos con naturalidad permitirá que una relación avance con seguridad.

Leo : La Luna creciente aumenta tu magnetismo y despierta deseos de conquistar. Tomar la iniciativa puede renovar la pasión, acercarte a alguien especial y darle impulso a una historia que comienza.

Virgo : La Luna creciente te ayuda a ordenar tus sentimientos y avanzar con mayor seguridad. Dejar de analizar cada detalle permitirá disfrutar del presente y fortalecer un vínculo que está creciendo.

Libra : La Luna creciente favorece acuerdos, encuentros y decisiones compartidas. Es un buen momento para acercarte a quien amas, expresar tus deseos y construir una relación con mayor equilibrio.

Escorpio : La Luna creciente intensifica tus sentimientos y te anima a profundizar un vínculo. Abrirte con sinceridad permitirá aumentar la confianza, renovar la pasión y avanzar hacia algo sólido.

Sagitario : La Luna creciente despierta entusiasmo y ganas de vivir nuevas experiencias en el amor. Salir de la rutina puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de tu relación.

Capricornio : La Luna creciente favorece los compromisos y te anima a construir el amor con paciencia. Una decisión compartida puede fortalecer una relación y darle bases más firmes para el futuro.

Acuario : La Luna creciente renueva tus deseos y te anima a vivir el amor con mayor libertad. Mostrarte tal como eres atraerá vínculos sinceros y permitirá que una relación avance sin tantas dudas.