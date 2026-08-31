Sydney Sweeney cambia por completo de registro para interpretar a una deportista que ayudó a transformar el boxeo femenino en Estados Unidos. En Christy, la actriz se pone en la piel de Christy Martin, quien alcanzó la fama durante los años 90 mientras atravesaba una compleja relación con su entrenador y esposo.

La película está disponible en HBO Max, tiene una duración de 2 horas y 15 minutos y fue dirigida por el australiano David Michôd, responsable de Reino animal y El rey.

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El guion fue escrito por Michôd y Mirrah Foulkes, a partir de una historia de Katherine Fugate.

De qué trata Christy

La historia comienza en Virginia Occidental, donde Christy descubre casi por casualidad que tiene condiciones para el boxeo. Lo que inicialmente parece una oportunidad deportiva termina convirtiéndose en una carrera profesional que la lleva a competir ante grandes audiencias y a convertirse en una figura reconocida de una disciplina dominada entonces por hombres.

Sweeney realizó una importante preparación física y entrenamiento específico de boxeo.

En ese recorrido aparece Jim Martin, quien se convierte primero en su entrenador y representante y después en su esposo. Mientras Christy gana popularidad arriba del ring, su vida privada comienza a estar atravesada por el control y la violencia.

La película sigue ambos recorridos: la transformación de una joven de un pequeño pueblo en una estrella del deporte y los conflictos personales que permanecían ocultos detrás de su imagen pública.

El tráiler oficial de Christy, con Sydney Sweeney.

Michôd también incorpora personajes reales del mundo del boxeo, entre ellos el promotor Don King.

La historia real detrás de Christy

Christy Martin fue una de las principales responsables de popularizar el boxeo femenino en Estados Unidos. Apodada “The Coal Miner’s Daughter” (La hija del minero), alcanzó gran notoriedad en 1996 al combatir en una cartelera encabezada por Mike Tyson y terminó su carrera profesional con un récord de 49 victorias, 7 derrotas y 3 empates.

Su vida personal fue mucho más difícil. Durante años sufrió violencia por parte de Jim Martin. En 2010, su esposo intentó asesinarla, pero la boxeadora sobrevivió. Jim fue posteriormente condenado y enviado a prisión.

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Martin consiguió reconstruir su vida y continuó vinculada al boxeo como promotora. También comenzó a hablar públicamente sobre violencia doméstica y su experiencia personal. En 2017 se casó con Lisa Holewyne, una exboxeadora que también aparece representada en la película.

La transformación de Sydney Sweeney

Para interpretar a Martin, Sweeney realizó una importante preparación física y entrenamiento específico de boxeo.

Su transformación es uno de los aspectos centrales de la película, que evita presentar al personaje con la imagen glamorosa asociada a varios de sus trabajos anteriores.

En la historia, Christy descubre casi por casualidad que tiene condiciones para el boxeo.

La crítica definió a la película como un drama deportivo de estructura clásica, aunque señaló que tuvo un desempeño comercial pobre durante su paso por los cines.

Sweeney también participó como productora, mientras que Michôd estuvo involucrado tanto en la dirección y el guion como en la producción.

Cómo es el reparto de Christy