Moria Casán no se quedó callada ante la posibilidad de que distintas personas decidan iniciar acciones legales contra la serie basada en su vida. En vivo en La Mañana con Moria, la conductora respondió sin filtros a quienes aseguran sentirse ofendidos por algunos aspectos de la ficción.

Durante el programa, le recordaron que Ángel de Brito había hablado sobre el supuesto juicio que Ingrid, la hija de Luis Vadalá, tendría pensado iniciar contra la serie. Además, también se mencionó a Jorge Porcel Jr., quien habría manifestado una intención similar.

Lejos de mostrarse preocupada, Moria fue contundente: “No pienso nada, porque toda la gente que se siente ofendida por la serie o algo, primero que no debe conocer nada de mi vida y se debe haber quedado con una historia que le contaron”.

Foto: Captura (eltrece)

“Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”, agregó, contundente, en el programa de eltrece. Y explicó cómo se toma las críticas y las posibles acciones judiciales: “Yo soy una mujer que practico las tres E. Estoy elevada, envaselinada y sobre todo exonerada”.

Ante la sorpresa en el estudio, Moria aclaró el particular significado de su definición: “Así que busquen en el diccionario. Me resbala, amor. Yo sé las cosas que pasé, mi hija sabe las cosas que pasamos y hemos sido... Yo no quería romantizar la serie de ninguna manera”.

“Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”.

En ese sentido, sostuvo que su vida tuvo momentos muy difíciles, pero también otros maravillosos: “Tuve una vida dura y maravillosa. Una cosa como la que tengo se debe mostrar con la magia que tiene la vida”.

“Se tienen que mostrar las luces y las sombras. Y en las sombras hay mucha cosa oscura, que por supuesto pudimos atravesarla, debido a nuestra fuerza, a nuestra personalidad”, cerró, contundente.

“Yo soy una mujer que practico las tres E. Estoy elevada, envaselinada y sobre todo exonerada”.

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LA REACCIÓN DE LALI ESPÓSITO TRAS LA POLÉMICA POR EL FALTAZO A LA PRESENTACIÓN DE LA SERIE DE MORIA CASÁN

La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, no pasó inadvertida. El faltazo de la cantante generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, al punto de que la propia diva tuvo que salir a hablar sobre el tema y aclarar cómo es actualmente su vínculo con Lali.

Ahora, Lali decidió reaccionar públicamente, aunque sin hacer referencia directa a la polémica. La artista aprovechó un momento de uno de sus shows para compartir un mensaje en sobre el estreno de la ficción y expresar su admiración por La One.

En una historia que publicó en sus redes sociales, Lali escribió sobre una imagen suya durante una presentación: “¡¿Quiénes son?!”. Y, debajo, agregó un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lali)

La publicación llegó justo después de que su ausencia en el evento de presentación de la serie quedara en el centro de las miradas. Rodeada de figuras del espectáculo, Moria encabezó la avant premiere de la producción que recorre diferentes etapas de su vida y carrera, pero hubo dos faltazos que llamaron especialmente la atención: los de Lali y Susana Giménez.

Frente a las versiones de una supuesta pelea, Moria decidió bajar el tono de la polémica y aseguró que no existe ningún conflicto personal con Lali: “Está todo bien”, había dicho desdramatizando el tema.

Lali Espósito: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”.

Así, en medio de las distintas versiones que surgieron, la artista pareció elegir una respuesta a su estilo: sin entrar en la polémica, pero dejando un contundente mensaje de cariño y admiración hacia La One.