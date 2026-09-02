La interna entre Marcelo Polino y APTRA atraviesa uno de sus momentos más tensos. Luego de que el periodista presentara una denuncia ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se investigaran presuntas irregularidades dentro de la entidad, ahora trascendió que su continuidad como socio podría estar en riesgo.

La información fue revelada en Primicias Ya, el programa de América TV conducido por Luis Ventura y Marina Calabró, donde detallaron que APTRA presentó un descargo de 17 páginas ante la IGJ para responder a los cuestionamientos realizados por Polino.

APTRA RESPONDIÓ A LA DENUNCIA DE MARCELO POLINO

Según explicó Pablo Layus al aire, desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas solicitaron que la presentación sea desestimada. “Le piden a la inspección que deje sin efecto la denuncia de Marcelo Polino por tomarla como mal intencionada”, señaló el periodista.

Además, contó que inspectores de la IGJ se presentaron en APTRA y fueron recibidos por el abogado de la institución, quien puso a disposición la documentación requerida. De acuerdo con lo informado en el ciclo, los funcionarios se habrían retirado conformes con el material presentado.

Foto: Instagram (@marcelopolino)

En el descargo también se habrían incorporado conversaciones que demostrarían que Polino fue invitado a revisar documentación, balances y lo ocurrido durante la última asamblea de la asociación.

EL ORIGEN DE LA FUERTE INTERNA ENTRE POLINO Y APTRA

La tensión habría aumentado durante una reunión de la entidad a la que Marcelo Polino llegó acompañado por una cámara. “La furia es total porque hay socios que están enojados porque Polino los está tratando de poco transparentes”, explicó Layus sobre el malestar que habría generado la actitud del periodista.

Pilar Smith, quien renunció a APTRA en marzo de 2026, también opinó sobre la polémica y aseguró que los cuestionamientos de Polino no son nuevos. “Marcelo Polino hace tiempo que cuestiona la transparencia de APTRA. No solamente con el tema de los balances, sino con el tema del armado de ternas”, sostuvo.

El look de Marcelo Polino en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

La periodista también lanzó una crítica contra la institución: “Yo creo desde algún lugar que APTRA es machista, sí lo siento, porque echaron dos mujeres por situaciones diferentes”.

Mientras la interna continúa creciendo, en Primicias Ya aseguraron que APTRA o el propio Luis Ventura podrían iniciar una contrademanda contra Marcelo Polino a raíz de sus acusaciones y presentaciones. De concretarse, el enfrentamiento podría abandonar definitivamente el terreno mediático para trasladarse a la Justicia.