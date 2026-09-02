El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a estar bajo alerta este miércoles por la llegada de tormentas y lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las precipitaciones comenzaron en la madrugada a raíz de la llegada de un frente frío y se extenderán durante gran parte del día, afectando tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano bonaerense.

Las tormentas arrancarán cerca de las 3 de la mañana y, según el pronóstico oficial, se mantuvieron con variada intensidad hasta la tarde. El SMN advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en algunos sectores, por lo que recomendó circular con precaución y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Según contó Marina Fernández en Telenoche, estas tormentas podrían traer “agua acumulada, entre 20 y 50 mm, dependiendo la zona”. La meteoróloga señaló que en el partido de la costa ya se desató el temporal, provocando la abrupta caída de la temperatura.

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QUÉ DICE EL PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS EN EL AMBA

De acuerdo a Fernández, los primeros chaparrones podrían caer en Buenos Aires antes de la medianoche. Las lluvias persistirán hasta el jueves al mediodía, dando paso a una tarde de sol. Para el viernes se espera una mejora paulatina, con nubosidad variable y descenso de la temperatura.

El fin de semana llegaría con condiciones más estables: el sábado y el domingo se prevén jornadas frescas, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes en la región.

Por su parte, Sergio Halfin anunció en América Noticias que los habitantes de buenos aires deben preparase para “un fin de semana totalmente invernal con temperaturas mínimas de hasta 2° y máximas de 12°“.

RECOMENDACIONES ANTE LAS TORMENTAS Y EL MAL TIEMPO

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones del SMN. Ante la posibilidad de anegamientos o cortes de luz, se aconseja no sacar la basura, evitar circular por calles inundadas y asegurar objetos que puedan volarse.

El SMN continuará actualizando el pronóstico y las alertas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas en el AMBA.

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