A tres meses de la muerte del Indio Solari, su familia publicó una carta a través de cuenta oficial de Instagram del músico. El mensaje está firmado por “V y B”, es decir, Virginia Mones Ruiz, la esposa del artista fallecido, y Bruno, su hijo.

El mensaje cuestiona la circulación de supuestas cartas, testimonios de presuntos amigos, textos atribuidos al artista y contenidos generados con inteligencia artificial que aparecieron después de su fallecimiento.

(Foto: Instagram @indiosolarioficial)

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE LA FAMILIA DEL INDIO SOLARI

La carta que compartió la familia del Indio Solari dice: “Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...). No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.

Por último, le hacen una recomendación a los seguidores del músico: “Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación. B y V”.