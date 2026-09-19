Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento el viernes por la noche durante su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, como parte de su FUTTTURA World Tour. Antes de interpretar “Me voy”, una de las canciones más especiales para ella, la cantante se mostró profundamente movilizada y habló del duelo que está atravesando.

“Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, expresó Tini frente al público, en medio la interna familiar por su patrimonio y la auditoria a su padre, su expresentante.

Tini Stoessel habló de su crisis familiar en pleno show (Foto: captura de X/@tinimanobal).

Luego, destacó el acompañamiento que recibe de sus fanáticos y aseguró que las canciones también pueden convertirse en un espacio para atravesar momentos difíciles: “Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor”.

TINI BUSCÓ A RODRIGO DE PAUL ENTRE EL PÚBLICO

Según el relato de una espectadora que estuvo presente en el show, Tini estaba tan emocionada que no sabía si iba a poder cantar “Me voy”. Fue en ese momento cuando buscó a Rodrigo De Paul entre el público.

Cuando finalmente lo encontró, la cantante le dijo: “Hola, amor” y, según el testimonio de la fan, se escuchó que agregó: “Me hacés bien”. Luego saludó a los hijos del futbolista: “Hola Fran, hola Bau, los amo”. El momento ocurrió mientras Tini se encontraba visiblemente movilizada y, poco después, logró continuar con la canción.

Rodrigo de Paul con sus hijos en el concierto de Tini Stoessel en Colombia (Foto: captura de X/@Tinixjime24).

La escena se da en medio del complejo contexto familiar que atraviesa la cantante. Sin explicar públicamente a qué situación puntual se refería cuando habló del duelo, Tini compartió con sus seguidores un momento de especial vulnerabilidad y encontró en el público y en la música un espacio de acompañamiento.

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