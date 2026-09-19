La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; si bien la Chiqui se volverá a ausentar debido a su internación, su nieta Juana será quién recibirá a sus invitados por ella en La Noche de Mirtha.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El sábado 19 de septiemnre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al actor Guillermo Pfening, quien recientemente estrenó Romeo y Ofelia.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 19 de septiembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg)

La mesa estará ocupada también en esta oportunidad por la actriz e influencer Juana Repetto, el cómico Álvaro Navia, la periodista Jésica Bossi y el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

MIRTHA LEGRAND RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA Y SEGUIRÁ SU RECUPERACIÓN EN SU CASA

Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre, después de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre debido a un problema respiratorio de tipo bronquial y evolucionó favorablemente durante los días que permaneció bajo cuidado médico.

La noticia fue confirmada a través de un parte médico oficial firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. El comunicado informó que, a partir de ahora, Mirtha continuará con su recuperación en su domicilio y que la indicación médica apunta a que pueda retomar sus actividades habituales una vez que complete este proceso.

El comunicado del alta de Mirtha Legrand (Foto: Sanatorio Mater Dei)

En el documento difundido este domingo se detalló que la conductora continuará con el tratamiento y la recuperación en su casa. “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, indicó el parte médico, que también llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la histórica conductora.

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