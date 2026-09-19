La receta de un pan diferente: lleva una taza de puré de zapallo y nueces pecán

El pan de zapallo es una alternativa diferente para quienes buscan salir de las preparaciones tradicionales. Su masa incorpora puré de zapallo, especias y manteca, una combinación que le aporta humedad, suavidad y un sabor ligeramente dulce.

La receta tiene además una particularidad: los panes se preparan individualmente y una vez terminados se rellenan con queso crema. Antes de entrar al horno, cada bollo se ata con hilo de cocina para imitar la forma de un pequeño zapallo.

El toque final llega con las nueces pecán, que además de sumar sabor permiten completar la presentación. La preparación requiere dos momentos de levado y se cocina a 180 °C hasta que los panes estén bien dorados.

Comensales 4 Ingredientes Un sobre de levadura seca.

sobre de levadura seca. ½ taza leche.

taza leche. Una cucharada de azúcar.

cucharada de azúcar. Azúcar moreno.

4 cucharadas de manteca pomada.

cucharadas de manteca pomada. Una cucharada de sal.

cucharada de sal. 2 cucharaditas de canela, jengibre y nuez moscada.

cucharaditas de canela, jengibre y nuez moscada. 2 huevos.

huevos. Una taza puré de zapallo.

taza puré de zapallo. 4 tazas harina.

tazas harina. 200 gramos de queso crema.

gramos de queso crema. 100 gramos de nueces pecán.

gramos de nueces pecán. Manteca derretida.

Hilo de cocina.

Procedimiento para el pan de zapallo

En el bowl de una batidora, colocar la levadura seca junto con la leche tibia y el azúcar blanca, dejar que la levadura espume durante unos minutos, luego introducir en la máquina para amasar con el gancho. Agregar el azúcar moreno, la manteca pomada, la sal, las especias, los huevos, el puré de zapallo y la harina. Amasar durante unos 10 minutos hasta que la masa quede con una textura suave. Colocar la masa en un bowl aceitado y dejar reposar por aproximadamente una hora. Dividir la masa en 16 partes, rellenar cada bollito de masa con un cuadradito de queso crema, bollar y deslizar unos hilos de cocina como haciendo la forma de un zapallo, ayudándonos con nudos. Colocar sobre placa de horno y dejar leudar nuevamente. Cocinar en horno a 180º hasta que los panes queden dorados. Retirar los panes del horno. Pintar con manteca derretida. Dejar enfriar y retirar el hilo de cocina. En la decoración, colocar un cuarto de nuez pecán o un maní como simulando el tallo del zapallo.

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