Un verano en Mallorca representa para Ry la posibilidad de conseguir algo que le resulta difícil: alejarse del control de su madre y vivir nuevas experiencias sin que su enfermedad determine cada decisión. En ese escenario conoce a Julián, un joven de la isla que cambiará sus planes.

Esa es la premisa de Sunrise: El último amanecer, película que dura 1 hora y 46 minutos y se encuentra disponible en Prime Video.

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Fue dirigida por Carlson Young y está protagonizada por la argentina Maia Reficco y Eva Longoria.

De qué trata Sunrise: El último amanecer

Oriah “Ry” Pera es una joven universitaria que convive con una enfermedad crónica. Durante años, sus problemas de salud también condicionaron la relación con su madre, Isolde, quien intenta protegerla permanentemente.

Todo comienza a cambiar cuando ambas viajan a Mallorca. Mientras Isolde tiene asuntos profesionales que resolver, Ry encuentra una inesperada oportunidad para recorrer la isla con mayor independencia.

Maia Reficco como Oriah “Ry” Pera y Fernando Lindez como Julián García.

Así conoce a Julián García, un joven vinculado a la pesca y preocupado por las consecuencias del turismo masivo en su tierra. Lo que comienza como un encuentro casual se convierte rápidamente en un intenso romance de verano.

Pero la relación deberá enfrentarse a varios obstáculos. Mientras la salud de Ry comienza a deteriorarse, también aparecen secretos relacionados con el verdadero motivo por el que Isolde viajó.

El tráiler oficial de Sunrise, El Último Amanecer.

La operación comercial que intenta concretar afecta directamente a la familia de Julián y amenaza con romper el vínculo entre los jóvenes.

La película está basada en una novela de la creadora de After

Sunrise: El último amanecer adapta la novela homónima publicada en 2025 por Anna Todd, escritora estadounidense que alcanzó fama internacional gracias a la saga After.

La autora explicó que se inspiró en la esclerosis tuberosa que padece su hijo y en su cansancio frente a las historias románticas en las que los personajes enfermos inevitablemente tienen un desenlace trágico.

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Todd también señaló que su manera de escribir relaciones cambió desde la publicación de After. En esta oportunidad buscó construir una pareja emocionalmente más madura y colocar el foco en la posibilidad de disfrutar del presente pese a las dificultades.

La película incorpora, aunque de manera secundaria, cuestiones como el impacto del turismo masivo sobre los habitantes locales, un conflicto que influye directamente en la relación entre Ry y Julián.

Qué dijo la crítica sobre Sunrise: El último amanecer

La crítica destacó principalmente la química entre los protagonistas Maia Reficco y Fernando Lindez y definió la película como un drama romántico pensado especialmente para los seguidores del género juvenil.

Sunrise: El último amanecer dura 1 hora y 46 minutos y se encuentra disponible en Prime Video.

El cambio respecto de After aparece como uno de sus elementos distintivos: en lugar de construir el romance alrededor de una relación conflictiva, la película utiliza la enfermedad de Ry, su búsqueda de independencia y las diferencias entre las familias como motores principales de la historia.

Cómo es el reparto de Sunrise: El último amanecer