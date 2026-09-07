Un viaje entre amigos, una boda a punto de celebrarse y un secreto del pasado que nadie quiere revelar son los ingredientes de Toda la verdad de mis mentiras, una producción española que Netflix incorporó a su catálogo y que puede verse completa en pocas horas.

La ficción tiene solamente 5 capítulos y fue concebida como una miniserie, por lo que no está prevista una segunda temporada.

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Está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, autora de Valeria y Un cuento perfecto, y fue creada y dirigida por Jota Linares.

De qué trata Toda la verdad de mis mentiras

La historia comienza con Coco, una joven que organiza junto a sus amigos una despedida de soltera diferente para Marín, una de las integrantes del grupo. El plan consiste en emprender un viaje por carretera que debería convertirse en una celebración antes de la boda.

La ficción está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent.

Pero la relación entre ellos está lejos de ser tan sencilla como parece. Coco guarda un secreto relacionado con Marín y con su futuro esposo, y el resto del grupo conoce al menos una parte de aquello que está ocurriendo.

El viaje obliga a los protagonistas a convivir durante varios días y hace cada vez más difícil mantener las apariencias. Viejos conflictos, relaciones sentimentales y decisiones que habían quedado ocultas comienzan a aparecer mientras se acerca el casamiento.

El tráiler oficial de Toda la verdad sobre mis mentiras, en Netflix.

La serie se mueve así entre la comedia romántica y el drama generacional, con la amistad como uno de sus principales ejes. La trama muestra las consecuencias que puede tener una mentira cuando todos los integrantes de un grupo participan, de una manera u otra, en mantenerla.

La adaptación de otra novela de Elísabet Benavent

La producción parte del libro Toda la verdad de mis mentiras, publicado por Elísabet Benavent en 2019. La escritora valenciana ya mantiene una estrecha relación con Netflix: sus historias dieron origen a Valeria, Fuimos canciones y Un cuento perfecto.

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La adaptación introduce cambios respecto de la novela, pero conserva el punto de partida del viaje y el conflicto entre amistad, amor y secretos. Jota Linares, director de Las niñas de cristal y ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, estuvo al frente del proyecto.

Por qué no habrá temporada 2

A diferencia de otras producciones que esperan los resultados de audiencia antes de decidir su continuidad, en este caso la ausencia de una segunda temporada responde al formato elegido desde el comienzo.

Netflix presenta la producción como una miniserie, y sus cinco episodios adaptan una novela auto conclusiva. Además, el libro original tampoco cuenta con una continuación que permita trasladar directamente una segunda historia a la pantalla.

Toda la verdad de mis mentiras tiene solamente 5 capítulos y no está prevista una segunda temporada.

Por eso, el desenlace fue diseñado para cerrar los principales conflictos de los personajes. Esto no impide que Netflix pueda volver a adaptar otras novelas de Benavent, pero no existe una temporada 2 anunciada para esta historia.

Cómo es el reparto de Toda la verdad de mis mentiras