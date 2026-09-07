Lee tu horóscopo diario del 7 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Leo enciende tu magnetismo y te anima a tomar la iniciativa en el amor. Mostrar tu lado más espontáneo puede despertar pasión, fortalecer un vínculo o abrirte a una conquista.

Tauro : La Luna en Leo te invita a expresar el cariño con más calidez y generosidad. Dejar de controlar cada detalle permitirá disfrutar del amor, fortalecer la confianza y sentir mayor seguridad.

Géminis : La Luna en Leo potencia tu encanto y facilita conversaciones cargadas de interés. Decir lo que sientes con naturalidad puede despertar una conquista o devolver entusiasmo a tu relación.

Cáncer : La Luna en Leo te anima a reconocer cuánto vales dentro de una relación. Pedir el afecto que necesitas sin exigirlo ayudará a fortalecer tu autoestima y construir un amor más equilibrado.

Leo : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, confianza y deseo de sentirte amado. Mostrarte auténtico atraerá miradas y también puede renovar la pasión, la diversión y la complicidad en pareja.

Virgo : La Luna en Leo te invita a reconocer sentimientos que sueles guardar y darles espacio. Soltar el análisis constante permitirá conectar con tus deseos y comprender mejor qué necesitas del amor.

Libra : La Luna en Leo favorece encuentros, planes y nuevas conexiones afectivas. Abrirte a círculos diferentes puede acercarte a alguien especial o devolver entusiasmo a una relación ya consolidada.

Escorpio : La Luna en Leo intensifica tu deseo de sentirte valorado en el amor. Evitar luchas de poder y mostrar tu vulnerabilidad permitirá construir una relación más cercana, cálida y sincera.

Sagitario : La Luna en Leo enciende tu entusiasmo, deseo y espíritu aventurero. Compartir algo diferente puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión y la diversión dentro de la pareja.

Capricornio : La Luna en Leo despierta emociones intensas y más necesidad de intimidad. Bajar las defensas y expresar tus deseos puede fortalecer la confianza, la pasión y la conexión con quien amas.

Acuario : La Luna en Leo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos afectivos. Escuchar al otro sin perder tu individualidad ayudará a renovar la pasión y construir mayor complicidad.