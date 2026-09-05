La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 7 al 11 de septiembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Leo enciende tu magnetismo y te anima a tomar la iniciativa en el amor. Mostrar tu lado más espontáneo puede despertar pasión, fortalecer un vínculo o abrirte a una conquista.

Tauro: La Luna en Leo te invita a expresar el cariño con más calidez y generosidad. Dejar de controlar cada detalle permitirá disfrutar del amor, fortalecer la confianza y sentir mayor seguridad.

Géminis: La Luna en Leo potencia tu encanto y facilita conversaciones cargadas de interés. Decir lo que sientes con naturalidad puede despertar una conquista o devolver entusiasmo a tu relación.

Cáncer: La Luna en Leo te anima a reconocer cuánto vales dentro de una relación. Pedir el afecto que necesitas sin exigirlo ayudará a fortalecer tu autoestima y construir un amor más equilibrado.

Leo: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, confianza y deseo de sentirte amado. Mostrarte auténtico atraerá miradas y también puede renovar la pasión, la diversión y la complicidad en pareja.

Virgo: La Luna en Leo te invita a reconocer sentimientos que sueles guardar y darles espacio. Soltar el análisis constante permitirá conectar con tus deseos y comprender mejor qué necesitas del amor.

Libra: La Luna en Leo favorece encuentros, planes y nuevas conexiones afectivas. Abrirte a círculos diferentes puede acercarte a alguien especial o devolver entusiasmo a una relación ya consolidada.

Escorpio: La Luna en Leo intensifica tu deseo de sentirte valorado en el amor. Evitar luchas de poder y mostrar tu vulnerabilidad permitirá construir una relación más cercana, cálida y sincera.

Sagitario: La Luna en Leo enciende tu entusiasmo, deseo y espíritu aventurero. Compartir algo diferente puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión y la diversión dentro de la pareja.

Capricornio: La Luna en Leo despierta emociones intensas y más necesidad de intimidad. Bajar las defensas y expresar tus deseos puede fortalecer la confianza, la pasión y la conexión con quien amas.

Acuario: La Luna en Leo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos afectivos. Escuchar al otro sin perder tu individualidad ayudará a renovar la pasión y construir mayor complicidad.

Piscis: La Luna en Leo te anima a demostrar el amor con gestos concretos y mayor presencia. Cuidar los pequeños detalles sin olvidar tus deseos puede fortalecer la relación y renovar el afecto.

MARTES

Aries: Venus en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el amor. Abrirte sin temor a mostrar lo que sientes puede renovar la pasión y fortalecer la confianza con quien amas.

Tauro: Venus en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta emociones intensas. Evitar los celos y hablar con sinceridad ayudará a fortalecer la confianza y renovar la unión.

Géminis: Venus en Escorpio te invita a demostrar el amor con hechos claros y mayor compromiso. Prestar atención a los detalles puede fortalecer un vínculo y generar una intimidad mucho más profunda.

Cáncer: Venus en Escorpio potencia tu magnetismo y favorece romances intensos y sinceros. Mostrar todos tus sentimientos puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión dentro de tu pareja.

Leo: Venus en Escorpio despierta emociones profundas y te invita a buscar seguridad afectiva. Bajar las defensas y expresar lo que necesitas puede fortalecer la intimidad y la confianza en pareja.

Virgo: Venus en Escorpio favorece conversaciones íntimas y te ayuda a expresar lo que sientes. Hablar sin tantas reservas puede hoy acercarte a alguien especial y generar confianza en tu relación.

Libra: Venus en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Elegir vínculos recíprocos y expresar tus deseos con claridad fortalecerá mucho tu seguridad afectiva.

Escorpio: Venus en tu signo potencia tu magnetismo, sensualidad y deseo de conexión profunda. Mostrarte sin máscaras puede atraer un amor intenso o renovar la pasión y confianza en tu relación.

Sagitario: Venus en Escorpio te invita a reconocer sentimientos que mantenías ocultos. Cerrar historias pendientes puede liberarte y ayudarte a vivir el amor con más entrega, confianza y sinceridad.

Capricornio: Venus en Escorpio favorece nuevas conexiones y vínculos desde intereses compartidos. Abrirte a otros círculos puede acercarte a alguien especial o renovar proyectos junto a tu pareja.

Acuario: Venus en Escorpio intensifica tus expectativas y te invita a revisar qué lugar ocupa el amor en tu vida. Mostrar vulnerabilidad puede acercarte a quien amas y fortalecer un vínculo especial.

Piscis: Venus en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de vivir el amor con profundidad. Abrirte a nuevas experiencias puede fortalecer una relación o acercarte a alguien especial.

MIÉRCOLES

Aries: Mercurio en Libra favorece el diálogo en el amor y te invita a escuchar otras miradas. Hablar con calma sobre tus deseos permitirá llegar a acuerdos y fortalecer la relación con equilibrio.

Tauro: Mercurio en Libra te ayuda a expresar el afecto con mayor delicadeza y claridad. Conversar sobre lo cotidiano permitirá ordenar diferencias y construir una relación más armónica y estable.

Géminis: Mercurio en Libra potencia tu encanto y facilidad para conquistar con palabras. Una charla especial puede despertar interés, renovar el romance y acercarte a la persona que realmente deseas.

Cáncer: Mercurio en Libra te invita a hablar de sentimientos y necesidades profundas. Expresar lo que te brinda seguridad ayudará a resolver diferencias y crear mayor armonía en todos tus vínculos.

Leo: Mercurio en Libra favorece conversaciones románticas y te ayuda a expresar lo que sientes. Un mensaje sincero puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad dentro de tu pareja.

Virgo: Mercurio en Libra te ayuda a reconocer qué necesitas para sentirte valorado en el amor. Hablar de límites, deseos y reciprocidad permitirá construir vínculos equilibrados, claros y seguros.

Libra: Mercurio en tu signo potencia tu encanto y capacidad para expresar lo que sientes. Es un buen momento para aclarar dudas, proponer acuerdos y acercarte con elegancia a la persona que deseas.

Escorpio: Mercurio en Libra te invita a escuchar emociones que aún no lograste expresar. Una charla íntima y sincera puede ayudarte a cerrar dudas y comprender qué deseas vivir ahora en el amor.

Sagitario: Mercurio en Libra favorece nuevas conexiones y charlas que despiertan interés. Una amistad puede transformarse o ayudarte a conocer a alguien con quien compartir deseos, proyectos y amor.

Capricornio: Mercurio en Libra te invita a equilibrar responsabilidades con el espacio que necesita el amor. Hablar con claridad sobre tus prioridades ayudará a evitar distancias y cuidar el vínculo.

Acuario: Mercurio en Libra favorece conversaciones abiertas y nuevas experiencias afectivas. Compartir tus ideas y escuchar otras miradas puede acercarte a alguien especial o renovar tu relación.

Piscis: Mercurio en Libra te ayuda a conversar sobre intimidad, confianza y deseos compartidos. Expresar lo que sientes sin idealizar al otro permitirá profundizar un vínculo y crear más complicidad.

JUEVES

Aries: Urano retrógrado en Géminis te invita a revisar cómo comunicas tus deseos en el amor. Una charla inesperada puede revelar sentimientos ocultos y ayudarte a cambiar la dinámica de un vínculo.

Tauro: Urano retrógrado en Géminis te lleva a revisar cuánto valoras tu libertad dentro del amor. Cambiar viejas ideas sobre seguridad afectiva puede ayudarte a construir vínculos más auténticos.

Géminis: Urano retrógrado en tu signo remueve ideas, deseos y formas de vincularte. Un sentimiento inesperado puede hacerte replantear qué buscas en el amor y abrirte a relaciones más auténticas.

Cáncer: Urano retrógrado en Géminis despierta emociones que mantenías en silencio. Revisar historias del pasado puede ayudarte a liberar temores y prepararte para vivir el amor con más libertad.

Leo: Urano retrógrado en Géminis te invita a revisar amistades, deseos y proyectos compartidos. Una conexión inesperada puede cambiar de sentido y mostrarte nuevas formas de experimentar el amor.

Virgo: Urano retrógrado en Géminis puede hacerte replantear tus prioridades afectivas. Evitar controlar cada respuesta y aceptar cambios te permitirá construir relaciones más libres y sinceras.

Libra: Urano retrógrado en Géminis transforma tu manera de comprender el amor. Revisar creencias y abrirte a experiencias diferentes puede ayudarte a descubrir qué tipo de relación deseas construir.

Escorpio: Urano retrógrado en Géminis remueve emociones profundas y acuerdos de pareja. Revisar celos, apegos o temores puede ayudarte a recuperar libertad y construir una intimidad más auténtica.

Sagitario: Urano retrógrado en Géminis, tu signo opuesto, revoluciona el terreno de la pareja. Revisar acuerdos y necesidades de libertad puede ayudarte a construir vínculos más honestos y flexibles.

Capricornio: Urano retrógrado en Géminis te invita a revisar las rutinas que afectan tu relación. Introducir nuevos cambios y hablar de tus necesidades puede devolver frescura y libertad al vínculo.

Acuario: Urano retrógrado en Géminis reactiva sentimientos, romances o deseos inesperados. Revisar qué te entusiasma realmente puede ayudarte a vivir el amor con mayor autenticidad y espontaneidad.

Piscis: Urano retrógrado en Géminis moviliza emociones profundas y patrones aprendidos en el pasado. Revisar qué necesitas para sentir seguridad puede ayudarte a crear vínculos más libres y sinceros.

VIERNES

Aries: La Luna nueva en Virgo te invita a ordenar tus deseos y cuidar los detalles en el amor. Un nuevo comienzo afectivo será posible si expresas lo que necesitas con mucha claridad y sinceridad.

Tauro: La Luna nueva en Virgo favorece un nuevo comienzo romántico y despierta tus ganas de disfrutar. Abrirte a una conquista o renovar la pareja puede devolverte gran ilusión, ternura y pasión.

Géminis: La Luna nueva en Virgo te invita a construir mayor seguridad emocional. Ordenar asuntos del pasado y hablar de lo que necesitas puede abrir hoy una etapa más estable y sincera en el amor.

Cáncer: La Luna nueva en Virgo favorece conversaciones que pueden renovar tus vínculos. Expresar tus sentimientos con claridad ayudará a resolver dudas y comenzar una etapa de mayor complicidad.

Leo: La Luna nueva en Virgo te invita a valorar lo que recibes y entregas en el amor. Reconocer tus necesidades afectivas puede ayudarte a iniciar vínculos más recíprocos, seguros y saludables.

Virgo: La Luna nueva en tu signo marca un renacer emocional y afectivo. Es momento de definir qué deseas en el amor, dejar atrás viejos patrones y abrirte a relaciones mucho más sanas y auténticas.

Libra: La Luna nueva en Virgo te invita a cerrar historias y sanar emociones antes de comenzar algo nuevo. Escuchar lo que sientes en silencio puede ayudarte a liberar el pasado y recuperar confianza.

Escorpio: La Luna nueva en Virgo renueva tus deseos y proyectos afectivos. Abrirte a nuevos círculos puede acercarte a alguien especial, mientras una relación existente encuentra metas en común.

Sagitario: La Luna nueva en Virgo te invita a definir qué lugar quieres darle al amor en tu vida. Equilibrar tus objetivos con tus sentimientos puede abrir una etapa más madura, clara y comprometida.

Capricornio: La Luna nueva en Virgo favorece una renovación afectiva y nuevas experiencias. Abrirte a otras formas de amar puede fortalecer tu relación o acercarte a alguien con valores compatibles.

Acuario: La Luna nueva en Virgo impulsa una transformación profunda en tus vínculos. Hablar de intimidad, confianza y deseos puede ayudarte a dejar viejos temores y comenzar una etapa más auténtica.

Piscis: La Luna nueva en Virgo, tu signo opuesto, abre un ciclo importante para la pareja. Definir acuerdos y expresar lo que necesitas puede ayudarte a construir una relación más sana y equilibrada.