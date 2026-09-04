La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; si bien la Chiqui se ausentará debido a un cuadro gripal, su nieta Juana será quién recibirá a sus invitados por ella en La Noche de Mirtha.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE CON LA CONDUCCIÓN DE JUANA VIALE

El sábado 5 de septiembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Foto: Instagram @lamesazaarg

La mesa estará ocupada también en esta oportunidad por las reconocidas abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, la primera representa a Wanda Nara y la segunda a Mauro Icardi en las causas de público conocimiento.

BETO CASELLA INCOMODÓ A MIRTHA LEGRAND CON UN DELIRANTE PEDIDO: “NO LO VOY A HACER”

La picardía de Beto Casella volvió a desplegarse en su máximo esplendor cuando desafió a Mirtha Legrand, y ella sin pruritos lo frenó en seco. “¿Sabés lo que es farmear aura?”, indagó el periodista. Entonces, la conductora de La Noche de Mirtha reaccionó desconcertada: “¿¡Qué me decís!?”.

Mirtha Legrand.

Ahí Beto le explicó: “Vos tendrías que recurrir a tus dotes de actriz, mirando para allá a esa cámara, y decir como que sos una gerenta que le va a hablar a su directorio para retarlos con una cara muy severa. ¿Te animás?“, propuso Beto. “No. No lo voy a hacer. eso es hacer el ridículo, pdio el ridículo. A vos te voy a matar”, cerró Mirtha Legrand a carcajada limpia con Beto Casella.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.