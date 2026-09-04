La honestidad brutal de Yanina Latorre volvió a poner a Diego Latorre en el centro de la escena, ya que admitió sin ponerse colorada que usan consoladores.
“Tengo juguetes sexuales. Me encantan”, reconoció la conductora de SQP.
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“Los uso sola y acompañada”, continuó con picardía sobre sus fetiches.
Cómo duermen Yanina y Diego Latorre.
Entonces, Majo Martino indagó si usaba “vibrador u open door (sic)”, a lo que desafió: “¡Todo!”.
Cómo duermen Diego y Yanina Latorre
Para desilusión de sus compañeros, Yanina negó tener “lencería erótica ” y afirmó: “Duermo con pijama”.
“No se disfraza ni Diego ni yo. Si me disfrazo me cago de la risa”, continuó.
Y si bien al principió de la charla había contado que usaba hilo dental, al final Yanina Latorre descartó caminar “en tacos altos por la habitación”.