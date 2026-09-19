A lo largo de los últimos tres años, Miel se ha convertido en la mejor amiga y compañera fiel de Laurita Fernández. Por este motivo, la bailarina decidió celebrar el día de su cumpleaños con una emotiva publicación.

A través de su cuenta de Instagram, Laurita le dedicó a Miel unas sentidas palabras para contarle a sus seguidores lo que significó para ella la llegada de su “perhija” a su vida, la cual cambió todo por completo.

Junto a una recopilación de imágenes y videos donde aparece ella y también su novio junto a Miel, la bailarina le escribió una sentidas palabras a su peluda amiga que hoy la acompaña en cada paso que da.

La publicación que le dedicó Laurita Fernández a Miel por su cumpleaños (Foto: Instagram @holasoylaurita)

EL MENSAJE QUE LE DEDICÓ LAURITA FERNÁNDEZ A MIEL

A través de su cuenta de Instagram, Laurita Fernández realizó una publicación para celebrar el tercer cumpleaños de Miel y le dedicó unas sentidas palabras. “Hoy cumple 3 años el primer amor de mi vida!!!”, empezó.

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

Luego, contó qué significó para ella la llegada de Miel a su vida. “Esta virginiana que me cambió la vida, que me despierta con besos todas mañanas y endulza a todos con su cariño y amor infinito…”, aseguró la bailarina.

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

Junto a varias postales y videos de los últimos tres años juntas, Laurita cerró: “Te amo con el alma MIEL! Gracias por elegirme para acompañar tu vida”.

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

(Foto: Instagram @holasoylaurita)

(Foto: Instagram @holasoylaurita)