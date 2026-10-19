Fran Stoessel reapareció en los medios y se refirió a su relación con Tini cuando una cronista de DDM le preguntó si seguía en contacto con su hermana, en medio del conflicto familiar que involucra a la cantante y a sus padres.

Aunque confirmó que Alejandro Stoessel está bien de salud, el joven se mostró incómodo ante las consultas sobre la interna.

El hermano de la artista fue abordado por Sofi Úveda mientras se dirigía a entrenar. Al comienzo de la charla, cuando el periodista quiso saber cómo estaba, respondió “Yo bien”. Luego, consultado por la salud de su padre, llevó tranquilidad con una frase contundente: “Mi viejo de salud está bien”.

Fran y Tini Stoessel (Fotos: capturas América TV)

Sin embargo, la actitud de Fran cambió cuando la cronista quiso saber si había perdido el vínculo con Tini y si ambos continuaban hablando. “Uy, guarda. No te... pará, pará, pará, pará”, reaccionó el joven, que intentó frenar las preguntas sobre su relación con la cantante haciendo referencia a la probabilidad de que el camarógrafo se cayera al piso.

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QUÉ DIJO FRAN STOESSEL SOBRE SU HERMANA TINI

En medio del intercambio, el hermano de la artista intentó postergar la conversación y le pidió al periodista: “¿Podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor?”. Pero enseguida dejó en claro que prefería no referirse al conflicto familiar: “Es que yo no tengo ganas de hablar de esto, chicos. No me gusta”.

Pese a la insistencia del cronista, Fran mantuvo su postura y se negó a dar más detalles sobre la situación. “Chicos, no voy a hablar de esto, de verdad. Gracias”, expresó antes de intentar cerrar el diálogo.

Fran y Tini Stoessel (Fotos: capturas América TV)

El último intercambio dejó otra frase llamativa. Cuando la periodista le preguntó si estaba todo bien, Fran respondió: “No está bien”. Sin brindar precisiones sobre a qué se refería, el joven se retiró sin profundizar en el conflicto que atraviesa la familia Stoessel.

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