Yanina Latorre lanzó picantes historias tras la cancelación del show de Tini Stoessel (captura de América TV e Instagram)

Yanina Latorre encendió las redes sociales con una serie de explosivas historias tras la cancelación a último momento del show de Tini Stoessel en Miami.

Desde sus vacaciones en Europa, la conductora de SQP dejó entrever que tendría información sobre el escándalo y utilizó una palabra que no pasó inadvertida: “karma”.

“Tengo todo el cuento completo, muy tremendo todo. No puedo creer sinceramente las cosas que me entero”, disparó Yanina en Instagram, con un mensaje que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Pero eso no fue todo. La conductora redobló la apuesta con una frase todavía más sugestiva, que alimentó las especulaciones alrededor de la polémica que sacude a la cantante y a su entorno.

“Hablame de karma, ¿no?”, lanzó, sin dar nombres ni explicar a qué situaciones se refería concretamente.

Como si fuera poco, Yanina dejó abierta la posibilidad de revelar más información en las próximas horas. “Más tarde les cuento todo”, prometió, en un anticipo cargado de misterio que puso el foco en lo que podría contar sobre la cancelación del espectáculo.

Yanina Latorre lanzó picantes historias tras la cancelación del show de Tini Stoessel (captura de Instagram)

Yanina Latorre lanzó picantes historias tras la cancelación del show de Tini Stoessel (captura de Instagram)

Yanina Latorre lanzó picantes historias tras la cancelación del show de Tini Stoessel (captura de Instagram)

Aunque no brindó detalles ni explicitó a quiénes apuntaban sus comentarios, sus palabras abrieron interrogantes sobre el trasfondo del conflicto. La polémica no solo involucra a la organización y a la producción del recital, sino que también volvió a poner bajo la lupa a Alejandro Stoessel, el padre de Tini, y a Mariana Muzlera, su mamá.

Por el momento, Yanina no precisó qué información, pero la palabra “karma” está directamente vinculada a la mamá de la artista, pocos días atrás Mariana la usó en contra de Yanina.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami (captura de Instagram)

Qué dijo Tini Stoessel de la cancelación del show de Miami

En medio de la polémica, Tini Stoessel rompió el silencio y publicó un contundente descargo en sus redes sociales para explicar por qué no pudo realizarse el espectáculo de Futttura, su gira internacional.

El recital estaba previsto para el domingo por la noche en el Kaseya Center de Miami y fue cancelado minutos antes de su inicio, cuando los fanáticos ya habían llegado al estadio para verla.

A través de sus historias de Instagram, la cantante expresó su tristeza por lo ocurrido y apuntó contra las condiciones técnicas y de producción que encontró al llegar al lugar. Según explicó, su equipo trabajó hasta último momento para intentar resolver los inconvenientes, pero no estaban dadas las garantías necesarias para salir al escenario.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami (captura de Instagram)

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó diciendo.

Luego, detalló las fallas que, según su versión, impidieron concretar el recital. “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, denunció la cantante.

“Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, afirmó, antes de remarcar su postura frente a lo sucedido: “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo Tini.

La artista también adelantó que se compartiría un comunicado formal con más detalles sobre las deficiencias técnicas y operativas que, de acuerdo con su relato, impidieron llevar adelante la presentación.

“Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí”, expresó.

Por último, Tini volvió a disculparse con sus seguidores y manifestó su impotencia por no haber podido concretar el espectáculo. “No se imaginan cuánto lamento todo esto”, escribió.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Fotos: Instagram @tini stoessel, @mluciamuz y @alestoessel)

La polémica también salpicó a Alejandro Stoessel

Tras la cancelación, también surgieron señalamientos contra Alejandro Stoessel, padre de la cantante y vinculado a su carrera profesional, a quien algunas versiones apuntaron por su presunta responsabilidad en el conflicto. Sin embargo, las historias de Yanina Latorre no identificaron expresamente a los destinatarios de sus comentarios ni confirmaron esas versiones.

En ese contexto, la mención al “karma” y la promesa de revelar más información alimentaron las especulaciones sobre el trasfondo de la polémica. Por ahora, la explicación pública de Tini se centró en las fallas técnicas y de producción que, según denunció, impidieron realizar el recital.

Mientras los fanáticos esperan novedades sobre la gira y la devolución de las entradas, la expectativa también quedó puesta en lo que Yanina pueda contar después de anticipar que tiene “todo el cuento completo”.