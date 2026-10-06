A horas del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Yanina Latorre quedó envuelta en una polémica que tiene como protagonistas a su madre, Dora Caamaño, y a su hermana, Maite Arruza. Esto coincidió con una misteriosa publicación de Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel.

Tanto la hermana como la madre de la conductora de SQP fueron señaladas por una presunta reventa de entradas para el partido del martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. Mientras ella salía en los medios a defenderse y a desligarse de cualquier tipo de responsabilidad, Mariana aparecía en redes.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Alejandro Stoessel dejó un misterioso mensaje que decía “El karma funciona siempre” junto a un emoji de una cara guiñando el ojo. Como era de esperar, esto no pasó inadvertido y muchos lo relacionaron directamente con su reciente pelea mediática.

La picante indirecta en redes de Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

EL DESCARGO DE YANINA LATORRE POR EL ESCÁNDALO DE LA REVENTA DE ENTRADAS

A horas de que estallara el escándalo por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi donde se vieron involucrados Dora Caamaño y Maite Arruza, Yanina Latorre hizo un descargo en su programa radial de El Observador.

“Hace dos días me están cancelando, put..., insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. (...) Yo me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía idea”, aseguró la conductora.

La conductora usó su espacio en El Observador para responder a las críticas por lo que se promocionó desde el IG de su hermana y su mamá.

“Voy a ser absolutamente honesta: no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie porque no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. (...) Cuando tenés un familiar que se manda una cagada es con esa persona. No es conmigo, ni mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, se despegó de su familia.

“Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja de 86 años que es una bolú. Y mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá. Porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”, reveló.

Yanina Latorre, Maite Arruza y Dora Caamaño (Foto: Instagram @maitearruza)

“Yo hablé con Maite y estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder. Estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien, es con ella. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto. Pero yo en esta no tengo nada que ver”, se indignó.

“No la voy a justificar, no la voy a defender. Es absolutamente responsable que pague por lo que hizo. Pero yo en esta no tengo nada que ver. Ni tampoco la voy a ayudar ni a solucionar, ni a defender, ni a lavar una imagen”, dejó en claro Yanina que separó a Dora, su mamá: “Sí me duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la esté imputiendo a mi vieja. Porque es una señora de 86 años que no hizo nada, no habló con nadie. (...) Mi hermana se pasó 20 pueblos”.