La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país quedó envuelta en una polémica que ahora salpica directamente a la familia de Yanina Latorre. Dora Caamaño, mamá de la conductora, y su hermana Maite Arruza fueron señaladas por una presunta reventa de entradas para el partido del próximo martes 6 de octubre en el Monumental.

La primera acusación fue realizada por la periodista e influencer Natali Rodríguez, quien difundió un video en sus redes sociales en el que mostró capturas de una conversación por una entrada para la tribuna Sívori alta. Según el material que presentó, la localidad era ofrecida a $700.000. La situación generó repercusión y Dora Caamaño salió a responderle públicamente a la influencer.

Foto: captura X.com / @miluufernandezx

“Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”, escribió la mamá de Yanina Latorre en respuesta a la observación de Natali de que está prohibida la reventa de entradas. Según Rodríguez, además, en la presunta operación estaría involucrado uno de los hijos de la hermana de Yanina, Maite Arruza.

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Pero la polémica no se quedó en la madre de Yanina ya que este domingo, Fernanda Iglesias comenzó a compartir en sus redes sociales capturas de las redes sociales de Maite Arruza. “Un negocio familiar”, anunció la panelista de Puro Show junto a una captura en la que Arruza le estaría pidiendo 650 mil pesos a una persona interesada, 560 mil pesos más que su valor original.

Los posteos de Fernanda Iglesias sobre la reventa de entradas de la familia de Yanina Latorre (Foto: Instagram @feriglesias)

Los posteos de Fernanda Iglesias sobre la reventa de entradas de la familia de Yanina Latorre (Foto: Instagram @feriglesias)

Los posteos de Fernanda Iglesias sobre la reventa de entradas de la familia de Yanina Latorre (Foto: Instagram @feriglesias)

Iglesias, enfrentada con Yanina desde que se fue de LAM, mostró cómo también la madre de Yanina cerró su cuenta de Instagram, pero la reabrió algunas horas después para retomar la reventa de entradas.

Por otra parte, el usuario de X.com @miluufernandezx (Milu) compartió capturas de otros famosos que estarían involucrados en la reventa de entradas, a saber: el influencer Chapu Martínez, Martina García, esposa del ex futbolista de Boca Brandon Cortés y Matías, el hermano del tenista Diego Swartzman.

Expusieron a los famosos que estarían revendiendo entradas para la despedida de Lional Messi (Fotos: X.com / @@miluufernandezx)

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