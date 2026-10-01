Yanina Latorre protagonizó un insólito e involuntario momento en LAM. La conductora de SQP marcó sin querer el contacto de Ángel de Brito en su celular, el conductor atendió en vivo y se escuchó una conversación privada que no tenía que salir al aire.

“Discúlpenme que tengo que atender en vivo”, dijo Ángel de Brito en medio del programa, al ver la llamada de Yanina Latorre.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo (captura de América TV)

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo

El conductor atendió, la saludó y puso el celular cerca de su micrófono al advertir que algo raro estaba ocurriendo. “Una campera de cuero, una pelotuda de mierda. No, no”, se la escuchó decir a la conductora de SQP, dejando en claro que no quiso llamar a su colega, sino que se le marcó sin querer el teléfono.

Al darse cuenta de la llamada, Yanina expresó: “Ay, no”.

Intrigado, De Brito llamó en vivo a Latorre para saber a quién estaba insultando. “Estaba puteando a alguien, la vamos a llamar”, comentó el conductor de LAM.

Con humor, Yanina contestó: “Hola. Soy mi mamá. Estoy saliendo del canal y no sé, sueño con vos”.

Y Ángel le preguntó: “¿A quién estabas puteando por una campera de cuero? Salió todo en vivo en LAM. ¿A quién estabas puteando?”.

“A mí misma porque me voy a una cena, hace un frío de cagarse y estoy en vestidito. Y le digo a Mónica: ‘Soy una pelot... que no me traje una campera de cuero’”, explicó la conductora.

Riendo por lo ocurrido, Ángel le contestó: “Escuchamos todo”. Y Yanina cerró con humor: “Se ve que no puedo vivir sin vos”.